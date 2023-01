Um fim de semana com neve na planície? O efeito ASE pode ter efeitos surpreendentes entre sábado e domingo » ILMETEO.it

Tempo: Um fim de semana com neve nas planícies? Efeito ASE terá efeitos surpreendentes entre sábado e domingo

Previsão do tempo para o fim de semanaA nova frente fria que está prestes a atingir a Itália pode ter efeitos surpreendentes no próximo fim de semana. Na verdade, o “chamado”efeito ASE” (efeito do gelo Adriático).

É um sistema climático específico que se forma quando Um vento gelado desce do nordeste, Formas de baixa pressão perto do Mar Jônico/Baixo AdriáticoEntre a Croácia e a Bósnia-Herzegovina, os Alpes Dináricos são primeiro atravessados ​​por um ar muito frio e depois desaguam no Mar Adriático.

Como podemos ver no gráfico abaixo, esse ar frio e seco flui sobre a superfície do oceano, elevando repentinamente o ar “esquentar” Na água: Este mecanismo aparece nuvens cumulus (Como vemos as tempestades no verão) Ele avança em direção às nossas costas, especialmente as costas do Adriático, em alta velocidade. Se não estiver nas planícies, causa nevascas repentinas em altitudes muito baixas. Ar muito frio chegará à Itália no próximo final de semanaIsso é exatamente o que acontece no processo sábado 28 As chances de ver flocos são pequenas nas planícies, mas as nevascas são inevitáveis ​​em altitudes mais baixas Departamentos do Adriático Central em março, Abruzzo e Molise. Outras partes do sul e as duas ilhas principais provavelmente verão chuva, com neve em altitudes relativamente baixas. Campânia, Basilicata e CalábriaEventos de vento frio dos quadrantes do norte.

Em outros lugares, o tempo estará mais estável Tempo frio e risco a névoa Nas planícies do norte.

domingo, 29 Além das chuvas recentes, as altas pressões devem voltar para ganhar mais espaço em nosso país SulEspecialmente naquele dia Sicíliao O sol poderá voltar a brilhar na maioria das zonas, no entanto, as temperaturas estarão muito baixas, sobretudo à noite e madrugada, com valores abaixo de zero e possibilidade generalizada. geadas Em muitas cidades do centro e norte da Itália.