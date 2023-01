Denunciado por pelo menos quatro cismas no Mestre, está preso em Portinone

Uma verificação da prisão em Portenone, um europeu de 31 anos que não estava há 15 dias, não foi relatado pela polícia local de Veneza, após a pesquisa e trabalho comparativo da unidade científica, identificou pelo menos quatro responsáveis . Entre as quarenta divisões realizadas em Mestre nos últimos meses, em detrimento de comerciantes e restauradores revoltados. Na quinta-feira, o tribunal de Portinone confirmou sua detenção na prisão. Agentes da localidade de Venezia pretendiam encontrar nos factos outras provas do seu crime, o jovem português pensou precisamente em meter-se em sarilhos, arrombar máquinas de venda automática de hospitais e roubar dinheiro e comida. numa loja. A procuradora Maria Grazia Zaina pediu a confirmação da ação prisional, diante do risco de reincidência da adolescente.

Na noite de domingo para segunda-feira, os portugueses, desta vez não agindo sozinhos, mas em concertação com o paduano de 35 anos, detido e encarcerado, entraram no Hospital Chasil pela morgue e chegaram à minha sala de espera. Primeiro andar e quebrou a máquina de café com um martelo e um cinzel e roubou cerca de 38 moedas de euro. Novamente na manhã de segunda-feira, por volta das 6h45, o segundo tiro. Os portugueses e paduanos desceram de uma janela por cima da entrada principal e entraram na loja “Casa della Fruta”, na Sicília, levando consigo sete garrafas de azeite, atum, anchovas e cavala e cerca de 120 euros. Naquela noite, para descontrair, a dupla roubou duas bicicletas da casa de um particular em Sasil. Os dois jovens foram presos por seus crimes.