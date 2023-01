A proteção civil é um aviso, perigo de trovoadas, vento e neve » ILMETEO.it

Alerta Meteorológico: Defesa Civil emite alerta para temporais, vento e neve

Novo alerta da Defesa Civil A baixa pressão e o ar frio localizados no Mediterrâneo levarão a condições significativamente piores com chuvas esparsas e tempestuosas em parte da nossa península. Além disso, a área de baixa pressão sobre o solo favorecerá a intensificação dos ventos de nordeste e a diminuição da temperatura com queda de neve para altitudes mais baixas.

Com base nas previsões disponíveis, o Departamento de Defesa Civil, em acordo com os territórios envolvidos – responsáveis ​​pela implementação dos sistemas de defesa civil nos territórios afetados – emitiu novos alertas de condições meteorológicas adversas que podem consolidar e prolongar o tempo anterior. . Eventos meteorológicos que afetem diferentes partes do país podem determinar a criticidade hidrológica e hidráulica reportada no Resumo Nacional, Boletim de Criticidade e Alerta Nacional.www.protezionecivil.gov.it)

Aviso para sexta-feira, 27 de janeiro.

Precipitação: – No centro-norte da Puglia e no norte da Basilicata, com valores gerais de fracos a moderados no tempo, mesmo com chuva ou trovoadas; – Isolado a disperso, com chuva ou trovoadas, sul e centro Lazio -sul, Molise, Abruzzo, Marselha e Romagna, com baixos níveis de acumulação.

Queda de neve: Acima de 500–700 m nos setores internos do centro, localmente até 300–400 m em Abruzzo, Marche e Romagna, acima de 700–800 m nas partes do sul da península; Contribuição baixa a moderada para o solo.

Temperatura: Diminui significativamente nos setores alpinos, especialmente nas partes orientais.

Ar: Forte interior das partes do norte das regiões do Adriático, Ligúria, Toscana, norte do Lácio e oeste da Sicília.

Mares: Todas as bacias ocidentais e o centro-norte do Adriático são altamente móveis.

Com base nas novas previsões e na evolução dos eventos, o quadro meteorológico e as previsões críticas para a Itália são atualizados diariamente e estão disponíveis no site do Departamento de Proteção Civil (www.protezionecivile.gov.it) com conduta geral. Aceite em caso de mau tempo. A informação sobre os níveis de alerta regionais, as críticas específicas que possam afetar os territórios individuais e as medidas preventivas adotadas são geridas pelas estruturas regionais de defesa civil, com as quais o departamento irá acompanhar em articulação a evolução da situação.