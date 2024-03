Nápoles, marinheiro de 45 anos esmagado no porto

Assine com o Google

Foi atingido por um semirreboque enquanto era carregado em um navio atracado no porto de Nápoles.

Ele foi um sucesso Visualização parcial Estacionado nas proximidades durante a fase de carregamento Porto de Nápoles e estava se preparando para partir Palermo. Isto é o que aconteceu com ele Um marinheiro de 45 anos de Trapani: Gaspar Davi. É mais uma vítima no trabalho. O homem estava trabalhando no navio Navio Antares GNV e estava concluindo manobras de carregamento antes da partida.

Segundo a reconstituição inicial dos fatos, o homem não percebeu a manobra e caiu, morrendo na hora. “Uma morte ridícula”, ela comenta Fit Cisl Campânia Expressa condolências e proximidade à família do marinheiro.

«Estamos cansados ​​de ler rios de palavras e comentários inúteis – diz T Alfonso Langella, secretário geral da Fit Sizzle – Sempre vem com eventos como a noite passada. Não cabe a nós identificar responsabilidades, mas como sindicato apelamos às organizações nacionais e locais para que parem esta onda de mortes trágicas e intervenham nas regulamentações de segurança no local de trabalho que são claramente inadequadas ou inadequadas. Se um trabalhador perde a vida todos os dias, não podemos ser definidos como um país civilizado.».

Avançar GNV Em nota expressando suas condolências: “EUA empresa continua a garantir a máxima cooperação com as autoridades competentes para esclarecer a dinâmica exata do incidente».

«Fazemos um apelo sincero às empresas – acrescentou Longela – Hoje falta uma formação contínua e estruturada, que deveria ser da responsabilidade de todas as organizações. Paralelamente, os controlos devem ser intensificados e devem ser previstas sanções severas. Se não revertermos a situação, Lamentamos apenas os mortos».

Houve muitas condolências Social Ao marinheiro: “Meu priminho, você era como um irmão para mim”, escrevem alguns. A Associação de Bandas Musicais da Cidade de Pasco é próxima da família de Caspar: “Caspar foi um marido e pai maravilhoso, e hoje ele é um anjo sempre cuidando de você!”

