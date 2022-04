A interrupção está chegando, o mau tempo se intensifica com chuva e neve. Status e Previsões 3B Meteo

Tempo de estudo

Boletim do tempo Itália

Temperamentos entre a Alta Campânia e Molise. Os obstáculos continuam seu movimento de oeste para leste, enquanto estendem sua influência mais ao sul, ocupando o norte à tarde. Campânia e Molise. Ele faz isso Chuva, trovoadas Os Apeninos tentam atravessar a costa do Adriático a partir do interior, mas algumas das chuvas ainda atingem a alta Puglia no sul e passam pelo Karkano.

Neve de uma altitude de 1500 m nos Apeninos Centrais. A frente vinda do Mar Tirreno atinge praticamente todo o norte da Itália, com chuva cobrindo Abruzzo. Queda de neve acima de 1500m no interior dos Apeninos, com escamas embranquecendo os Apeninos do Lácio, mas partes do Abruzzo.

A primeira chuva em direção à capital. De manhã, a chuva da Sardenha atravessou toda a parte central do Mar Tirreno e atingiu a costa do Lácio no início da manhã. Os eventos começaram em Lido di OstiaVento moderado sopra do sul Declínio nos distritos ocidentais de Roma. Enquanto isso, as primeiras gotas atingem a parte ocidental de Pontino. As nuvens também estão subindo na região central do Tirreno, sem eventos ainda na hora do almoço.

Chuva e áreas temporárias na Sardenha. Mesmo com trovoadas na parte sul da ilha, o dia abre com algumas horas de chuva e chuva já afetando a Sardenha. Eventos não presentes no início do dia no norte da Sardenha.

O nascer do sol na península é tranquilo, mas o clima é brilhante. Com exceção de algum espessamento inofensivo na península meridional e neblina local no vale oriental do Pó, o clima ainda não atingiu as áreas peninsulares que abrem o dia com bom tempo. À noite, porém, os esclarecimentos permitiam depressões ainda mais brilhantes Com a geada local, a tradição da chegada recente dos ventos do Ártico, agora está esgotada. Temperaturas em torno de 2°C em Novara, 3°C em Witterbo, 4°C em Florença e Polzano foram relatadas nas proximidades de Arezzo e no interior plano da Romagna.

Situação. Um obstáculo avança do Mediterrâneo ocidental, impulsionado por um poço de baixa pressão, que se move minimamente entre as Ilhas Baleares e o Golfo do Leão, absorvido à noite pelo fluxo perturbado do Atlântico altamente organizado das dolinas central e norte. Europa. A parte anterior em questão tem um caminho muito baixo e flui sobre o Mediterrâneo e passa primeiro pela Sardenha, depois à noite nas partes central e sul. O norte da Itália, por outro lado, está muito ao norte do escopo do processo de caos e não será afetado diretamente.

Tempo da próxima hora. Durante o dia começa a diminuir no sul, mas a chuva e o granizo continuam na Sardenha até a noite. A deterioração começa no Tirreno e atinge as regiões centrais Aguaceiros e chuvas à tarde na Toscana e no Lácio, se espalhando rapidamente para Umbria, Marche, Abruzzo e Molise. Vai chover e aguaceiros na maioria dos lugares à noite Toscana centro-sul, além de outras regiões centrais, Campânia e Puglia centro-norteTempestades no interior da costa do Lácio, Úmbria e março superior, com eventos graves também no lado do Tirreno. Queda de neve a 1200/1300 m nos Apeninos centrais e setentrionais. Em altitudes mais elevadas no sul. Nuvens também estão aumentando na Sicília, com chuvas fracas em Tropanes e Aguirre. O bom tempo continuará em outras partes da Itália, com um aumento significativo de nuvens no norte à noite e algumas chuvas fracas nas regiões alpinas. Ventos moderados ou tensos de sudeste a oeste na Sardenha. Queda máxima de temperatura no centro. Entre na seção para todos os detalhes Clima Itália. Para evolução até sexta Clique aqui.

