A equipe da Juventus melhorou tanto no ataque quanto no meio-campo, mas Allegri está ansioso por outras vitórias importantes no verão. A Juventus está pensando no futuro e nos possíveis sucessos do mercado de câmbio.

Mercado de câmbio da Juventus, traição de Jorge Mendes: mais recente

A Juventus está prevendo o futuro e estudando para o mercado de transferências de verão. Pode haver alguns hits importantes na próxima temporada. Cherupini e Arrivapen já estão trabalhando para deixar Max Allegri feliz.

Joe está em busca de novos nomes no meio-campo, mas pode deixar de fora alguns campeões. Allegri quer manter a equipe atual completa e melhorar em todas as áreas.

A Juventus está seguindo os passos de Ruben Neves, do Wolverhampton, de acordo com relatórios recentes do mercado.. No entanto, nas pegadas dos portugueses, há também um forte interesse por Barcelona.

Mercado de transferências da Juventus: visor Ruben Neves

Ruben Neves decidiu deixar o Wolverhampton: a Juventus está pensando em uma vitória no supermercado. Português pode ser o nome certo para Allegri pela experiência e qualidade.

Se os lobos não entrarem na Europa, a classe de 97 decidiu dizer adeus à Premier League. Pianconeri o acompanha há alguns meses e quer trazê-lo para a Série A.

De acordo com sua declaração Atletas, A Juventus não está sozinha na corrida por Ruben Neves: o Barcelona leva a sério o meio-campista que foi assistido por Jorge Mendes.

Últimas notícias da Juve: Preço de Ruben Neves

A Juventus testou o terreno para Ruben Neves, mas o Barcelona decidiu agir de forma agressiva. Depois de um acordo completo com Kessie, que agora se tornou Plugrana, Xavi ainda quer outro meio-campista.

Quanto custa Ruben Neves? Wolverhampton está pedindo pelo menos 50 milhões de euros. O seu contrato termina em 2024 e o seu valor é inquestionável: a Serie A Porto pode ser o futuro do médio escolar.

