“Acaba mal”. Luta em grupo: Papéis e microfones voam

Gritos, cambalhotas, brigas mano a mano, brigas acirradas, arremesso de mesa, arremesso de objetos e tensão: tudo aconteceu ontem à noite Comitê de Finanças A Câmara pode examinar os representantes fiscais sem encontrar um ponto no acordo. Uma emenda à Liga para criar o caos (com sentimento antigovernamental), excepcionalmente assinada pelo Forza Italia. இமு Casas declaradas inabitáveis ​​e ocupadas ilegalmente serão liberadas mediante aviso ou aviso.

O movimento 5 estrelas, os democratas e o italiano Viva corriam o risco de cair, então a sessão foi adiada em meio a protestos da multidão. Centro direito: Assim, o fracasso do executivo foi temporariamente evitado e poderia ser reduzido a qualquer momento se um referendo ocorresse. No entanto, o cadastro de centro-direita confirmou sua validade contra a reforma e o consequente aumento do imposto habitacional: “ Este não é o momento de colocar a mão no bolso da Itália “.

Lute no grupo

Não reduzido aos momentos mais altos Voltagem Na reunião de arrecadação. Um vídeo que retrata os momentos turbulentos das últimas horas está navegando na internet: você pode ver lençóis, sinos, microfones e outros objetos jogados da mesa caindo no chão. Parte da cena do motim foi revelada Chestino GiacomoniSuporte Forza Itália: “ Não há outra ordem além de intervenções em ordem comercial esta noite. Depois do meu discurso, o presidente suspendeu a sessão para não votar, e tudo estava solto… “.

Alguns gritos são claramente ouvidos no vídeo: “ Isto é ridículo “,” Vergonha “,” Aqui acaba mal “,” Você pegou a pizza de nós “. Após a decisão de suspender os trabalhos, vários participantes manifestaram a necessidade da intervenção do escrivão para separar alguns dos colegas. Luigi Maratin, Presidente da Comissão Viva Quota da Itália. Os mais rebeldes foram Alessio Villarosa (ex-M5S, agora na banda mista) e Marco Osnado (irmãos da Itália).

Raiva do centro direito

As tensões não foram resolvidas durante a presidência: Naquela época, o presidente Marat anunciou que suspenderia as sessões agendadas para os próximos dias. “ Eu avisei os líderes do governo que era necessária clareza política Sem dúvida, a maioria dos partidos estava dividida quanto à decisão de adiar hoje a votação da emenda da Lega, para a qual as declarações estavam sendo feitas.