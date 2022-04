Obsessão napolitana por Maria de Maduros e Mauro Gioia em Tryon Viviani

obsessão napolitana

O espetáculo foi exibido com a estrela portuguesa, que estreou na direção em Itália

Sexta-feira, 8 de abril, 21h.

Depois do grande sucesso de Noah, outra artista internacional subirá ao palco para Tryon Viviani: presenteada com o troféu conhecido por sua participação no elenco de estrelas de Pulp Fiction da atriz e cantora portuguesa Maria de Madiros, especialmente Quentin Tarantino. Wolfie no Festival de Cinema de Veneza e a interpretação de Eleonora Fonseca Pimentel de O Resto do Nada de Antonita de Lillo.

Sexta-feira, 8 de abril, às 21h00, Maria de Madiros e Mauro Gioia vão dar vida à estreia mundial de “Napolitan Obsession”.

Escrito por dois artistas, o concerto marca a estreia da atriz, realizadora e cantora portuguesa como realizadora italiana e o seu regresso à cena nacional.

O que faz uma estrela internacional no estúdio empoeirado de uma televisão privada neopolitana? Ele é uma diva do cinema e uma alternativa a um apresentador local histórico. O encontro marca o retorno da atriz a Nápoles, cidade onde deixou seu passado e emoções, para uma entrevista quase impossível em um evento cult sobre o assédio napolitano.

Ela é a atriz, cantora e diretora Maria de Madiros; Ela é o cantor e ator Mauro Jioya. Juntos eles criam um show incrível em que os personagens são distorcidos e até o pianista Giuseppe Bargarella tem muito a dizer.

Entre as questões desrespeitosas comparando masculinidade e feminilidade, o espetáculo se expande com discursos e canções de Susan Sondak e James Joyce, além de canções de clássicos napolitanos e Chico Burke, Clementino e de Medros.

O show é produzido por Tryon Viviani sob contrato com a Hetzel Productions Paris. Veja Giovanni Ambrosio.

músicas

Reginella (Libero Bovio – Guidano Lama)

Anos Turatos (Chico Burke)

Diz que è Fado (Maria de Maduros)

ளம் Qi de milho é tu? (Maria de Medros)

Garota Real (Fabio Mauri – Fiorenzo Corby)

Agatha (Gigi Picano – Giuseppe Siofi)

Mi Throw (Alberto Moravia – Gino Marinusi Jr.)

Paixão (Libero Bovio – Ernesto Tagliaferi – Nicola Valente)

Devo ficar ou ir (conflito)

Vuelvo al Sur (Fernando Solanas – Astor Piazzolla)

Feito em Napoli (Clementino – Nicola Idicco [“Desideri”]Giovanni Renzi, Fundação Marco)