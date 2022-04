A moto perdeu o controle

Leonardo Lamma, 19, Leo jogava basquete apenas para amigos, mas sonhava em ser médico. Leo, estudante de medicina – estudante do primeiro ano em San Andrea – encontrava amigos na Ponte Milvio ontem, quase todas as tardes, mas morreu em dezembro de 2019 em Corso Francia, a poucas centenas de metros de onde Gaya e Camila haviam morrido.

O jovem, nascido em 2003, pilotava sua moto “KTM Duke” quando perdeu o controle do carro e colidiu com um canteiro de concreto. Um impacto catastrófico o deixou sem saída. Infeliz com a tragédia causada pelo capacete quebrando e voando. De acordo com as primeiras reconstruções, ele teria atingido o poste com a cabeça e depois atingido o concreto. Ainda não está claro se velocidade, distração ou falha na estrada causaram o acidente, ele perdeu a estabilidade e quase certamente a roda da moto tocou o bloco de asfalto que separa as duas pistas.

A Dinâmica

O jovem de vinte anos não pôde fazer nada por ele, nem mesmo a intervenção imediata dos 118 profissionais de saúde: os médicos tentaram de todas as maneiras reanimá-lo, mas foi em vão. “Fizeram uma massagem no coração, colocaram uma cânula e tentaram uma transfusão de sangue. Tentaram por mais de uma hora”, disse Cesar, um repórter que olhou para a rua maldita. motocicleta, e o corpo do filho já estava coberto com uma manta dourada. O corpo ficou no asfalto até a noite. Embora more na Lafarge, ele costuma viajar para o bairro, onde é bastante conhecido, e os meninos e meninas que compõem um grupo de cerca de cinquenta pessoas vem e senta-se nos degraus em frente à Mr. Case Agency.

O grito da mamãe

Chora e chora. A mãe do menino doente também foi engolida pela dor. A dinâmica ainda não foi reconstruída, sem sinais de frenagem que indiquem o envolvimento do carro no asfalto, e o rapaz parece ter perdido o controle, caído da moto e batido violentamente na cabeça. Proibição de faixas de separação. Seu capacete foi encontrado partido e Leo morreu com ferimentos graves na cabeça. Uma cena de derreter o coração testemunhada por alguns dos transeuntes. “Não há nada a fazer, você vê pelo sangue na estrada a gravidade desse acidente”, diz uma mulher no local. Os amigos se abraçam e choram. Eles são pessimistas. Ninguém quer acreditar. Um deles anda de um lado para o outro com uma barra para levar um copo d’água para os acusados ​​de desmaio.

Alívios

Por exemplo, a polícia de trânsito obteve imagens de videovigilância de algumas atividades comerciais para determinar se o menino bateu no meio-fio ao tentar ultrapassar ou se alguém que caminhava com ele o forçou a se curvar sem parar. Pode ser evitado. Na estrada há sinais do sangue de Leo e círculos desenhados por agentes a poucos metros de onde Gaya e Camilla morreram há muitos anos.



O acidente aconteceu Na Rua nº 145 Ainda estão em andamento estudos para reconstruir a dinâmica correta que levou a moto Centaur a perder o controle, primeiro colidindo com o meio-fio que separa as duas pistas e depois terminando a caminho da Flaminia. Para realizar as operações, os policiais locais do Grupo Ghazia tiveram que bloquear um trecho da estrada. Congestionamento de trânsito na região. Desde a primeira reconstrução, parece que nenhum outro veículo estava envolvido, então o menino teria perdido o controle da moto.