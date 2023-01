Neve, uma boa carga vem em altitude muito baixa e cuidado com as surpresas nas planícies, detalhes » ILMETEO.it

Clima: Neve, boa carga chegando em baixíssimas altitudes e surpresas nas planícies, detalhes

A neve virá em alguns diasAgora vem a notícia importante: Ele está voltando Neve, Abundante em altitudes muito baixas, Com possíveis surpresas Até as planícies!

Este é um verdadeiro Progresso do clima: Depois de muito tempo, o inverno gelado levantará sua voz.

Desde aquele dia domingo 15 de janeiro parágrafo de um dificuldade Primeira queda de neve nos Alpes 7/800 metros altitude, especialmente nas regiões do Oriente Médio.

A seguir, os olhos Semana que vem Quando um resfriado desce do norte da Europa, Sua precipitação, transportada pelo ar do oceano polar, invade a França e, assim, entra no Mediterrâneo. boca de Rony.

é um facilitador um verdadeiro furacão Uma fase de mau tempo severo pode ser determinada na maior parte da Itália.

Com base na previsão de queda de temperatura e na intensidade das chuvas, o Neve pode ir até o fim Avião entre terça-feira dia 17 E Quarta-feira, 18 de janeiro. Áreas de maior risco PiemonteEspécies de Cuneo, Biella, Verbano, Novara, Alessandria, la Lombardia (Pode ser escamoso à tarde e à noite Milão, Varis, pavia, Monza E Bérgamo) eOeste da Emília.

O gráfico abaixo representa o dia terça-feira, 17 de janeiro, confirmando esta evolução: a altura a que as escalas se podem deslocar está indicada a negrito; o Roxo Rosa Em vez disso, mostra a acumulação total. A previsão é de neve para quarta-feira, 18 de janeiro. O estoque de escamas é grosso

Na linguagem técnica, essas nevascas repentinas são chamadas de “Vai nevar“ (trazendo frio para o solo de grandes altitudes com chuvas fortes) e para quem gosta de frio e neve acima de tudo, Classificado entre os eventos mais surpreendentes Flocos muito úmidos e pesadosDe grande escala, é cênica, mas pode causar grandes problemas para o tráfego de alta intensidade, muitas vezes resultando em congestionamentos rápidos.

Alpine Arc está pronto para encher de neve com acumulações abundantes (Além 30/40 cm Em muitas estações de esqui da Lombardia e das Dolomitas: ótimas notícias para todos os amantes dos esportes de inverno e da natureza em geral, pense, por exemplo, em nossas geleiras e em todos os outros recursos hídricos que foram testados no ano passado extraordinário.

Ainda por cima Apeninos Inicialmente a neve cairá apenas acima de 1500/1600m, depois, com a entrada de ar mais frio em altitudes mais elevadas, as escalas cairão abaixo de 6/700, principalmente entre quarta e quinta-feira.