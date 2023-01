Piers Morgan cutuca: “CR7 pronto? Mas se ele jogar pela única nação que venceu a Argentina na Copa do Mundo…”

Mesmo agora que seu amigo voou para o Golfo Pérsico, o repórter ainda encontra maneiras de apontar que o CR7 não acabou. Mesmo com racionalidade… pelo menos os detalhes.

A mudança de Cristiano Ronaldo para o Al-Nasser certamente está nas manchetes por vários motivos. Primeiro, pela economia, porque entre o campo e outras atividades os portugueses devem receber cerca de 1 bilhão de euros em sete anos. Mas por razões futebolísticas, já que o afastamento (talvez definitivo) de CR7 do futebol europeu marca o fim de uma era. O português quebrou um número incrível de recordes e enfrentou Leo Messi, outro grande fenômeno dos últimos vinte anos do futebol. Bem, o fato de Ronaldo ter deixado a Europa junto com a vitória da Argentina na Copa do Mundo levou muitos de seus detratores a pensar que o lusitano havia… capitulado.

Piers Morgan, amigo de CR7 — Ou, como alguns dizem, “acabou” agora. Isso não é um bom presságio para o melhor amigo de Ronaldo, o jornalista inglês Piers Morgan. Sim, CR7 foi o mesmo que deu uma entrevista em que marcou um zero a zero contra o Manchester United, desencadeando uma série de eventos que levaram à sua mudança para a Arábia Saudita. Morgan continuou defendendo Ronaldo mesmo durante a Copa do Mundo, sempre afirmando que o ex-jogador do Real Madrid e da Juventus foi o maior jogador de futebol de todos os tempos. Mesmo agora que seu amigo voou para o Golfo Pérsico, o jornalista encontra maneiras de apontar que CR7 não está acabado. Mesmo com racionalidade… pelo menos os detalhes.

Jogar na Arábia Saudita… — “O que você acha da finalização de Ronaldo?” Para uma pergunta direta. Um de seus seguidores no Twitter, Morgan viu o assunto à sua maneira… “A última vez que verifiquei, Cristiano assinou o maior contrato da história do futebol para se tornar o atleta mais bem pago do mundo. 38 para jogar pela única nação a vencer campeões mundiais Argentina na Copa do Mundo. Então é disso que eu gosto.” Em suma, o jornalista continua a defender Ronaldo de espada em punho. Mas mesmo que o salário seja justificado, certamente um caso único, não é lógico trazer como argumento a vitória da Arábia Saudita sobre a Alviceleste. Mas sabe, na disputa entre CR7 e Messi, tudo vale muito a pena… READ Milan-Leo, tudo muda: eles pagam o destino - CalciomercatoWeb.it

13 de janeiro de 2023 (modificado em 13 de janeiro de 2023 | 13h54)

