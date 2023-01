Na próxima semana, o inverno está aqui! Ciclone polar com neve em direção à Itália a partir de terça-feira, pesadas consequências » ILMETEO.it

Tempo: Na próxima semana, o inverno está aqui! Ciclone polar com neve em direção à Itália a partir de terça-feira, fortes impactos

Previsão do tempo para a próxima semanaSemana que vem: Uma sala de inverno na Itália está chegando!

A confirmação vem das últimas atualizações dos Centros de Computação: Uma tempestade polar de terça-feira, 17 de janeiro É latitude e longitude Afetará a maior parte da Europaestímulo A Itália também bateu forte.

Já no fim de semana e afinal segunda-feira, 16 de janeiro Vamos avisá-lo primeiro Sinais de uma mudança Hora com chegada Ar frio Dos quadrantes do norte, com chuvas no nordeste, Toscana e boa parte do Sul. Prevê-se uma forte nevasca no vale de Aosta, que logo se espalhará pelo resto dos Alpes, pisos escamosos até o vale; Então pode nevar na cidade Asta, Tendência E bóson.

O mapa do centro europeu que apresentamos abaixo mostra seu próprio sistema de pressão tempestade polar, Acionado e alimentado por ar frio vindo de Groenlândia, Abrangendo toda a Europa Ocidental e Meridional. Correntes descendentes frias chegarão do Pólo Norte na próxima semana

As correntes frias que entram pelo Portão do Ródano (sudeste da França) favorecem uma formação Um segundo vórtice ciclônico em nosso oceano Chuvas fortes também podem ser desencadeadas, mesmo na forma de tempestades e ventos fortes. Os olhos se concentram, especialmente, nos dias terça-feira dia 17 E quarta-feira 18Quando é o perigo? Neve Em altitudes muito baixas (aprox. 150/200 metros(se não menos) na chuva forte Piemonte, Lombardia Ocidental (talvez escamosa mesmo em Milão) E a Emília.

Mais tarde, essa degradação se espalhará ainda mais para outras partes do Norte Toscana, Lácio e Campânia: Como podemos ver no diagrama abaixo, eles não podem ser excluídos de Real Tempestades A população local também está em risco enchente (Áreas coloridas AmareloSão esperados 100 litros de chuva por metro quadrado; Em áreas destacadas em cores Vermelho 150 litros de chuva em 24 horas). Chuva está prevista para terça-feira, 17 de janeiro.

Os Alpes vão encher Mais de 1500 metros acumularam mais de 1 metro: esta é uma óptima notícia para os amantes dos desportos de Inverno, mas também para a natureza em geral. Por exemplo, nossas geleiras e todas as outras fontes de água foram postas à prova pelo inverno mais seco de todos os tempos.

quinta-feira 19 Teremos outra chance Precipitação Queda de neve na Ligúria, baixo Piemonte, baixa Lombardia, Emilia Romagna, elevações de planície. Foco máximo nas regiões também centro-sul Onde eles não vão desaparecer Trovoada com granizo Devido aos fortes contrastes criados entre diferentes massas de ar e correntes: o frio Mistral de um lado e o Lipecchio/Sirocco do outro. Dada a queda acentuada da temperatura, o gelo recua para cotas mais baixas nas regiões internas do núcleo, com escalas até as montanhas (abaixo de 400 m acima do nível do mar nos Apeninos centro-norte).

Considerando um intervalo de tempo ainda maior, as incertezas aumentam para os incrementos de tempo seguintes. No entanto, parece Uma fase fria e úmida pode continuar Manteremos você informado sobre isso em nossa próxima análise aprofundada, porém, com o risco de neve fresca surpresa em altitudes muito baixas.