Roma e Mourinho, as tensões aumentam. Pellegrini OK, pronto para a Fiorentina – Romagiallorossa.it

Roma notícias Mourinho vela – Você escolheu o caminho da paz novamente, José MourinhoAntes da partida contra florentino Amanhã à noite será jogado no Olímpico (novamente esgotado). As palavras ditas no pós-jogo contra a Coppa Italia GénovaAconteceu cerca de dois meses após a última conferência, criando polêmica em várias frentes, ele escreve Corriere della Sera.

De certa forma, mais preocupante é seu futuro e seu relacionamento com ela. Diego Pintodisse recentemente Roma Há uma rosa para entrar campeões, e sociedade. “Eu não respondo ao gerente, ele é o gerente e eu sou o treinador.” Mais tarde: “Quero agradecer ao presidente da federação portuguesa, ele disse-me que era a única escolha. Ninguém se deve importar se estou feliz ou não, porque farei sempre o meu melhor.”

Finalmente a disputa com Vincent Velaque esclareceu com uma postagem nas redes sociais na mesma noite de quinta-feira: “Não acho que as pessoas tenham insultado Zaniolo por minhas declarações (como Mou apontou, ndc). Sinto muito porque as pessoas que me conhecem às vezes, quando perguntam eu, posso dizer sobre a Roma, mas sempre posso dizer com muito respeito e amor pelo clube, pela equipe, pelo técnico e pelo povo da Roma. Não quero criar polêmica, isso não me pertence .

Vários grandes nomes intervieram para defender o ex-campeão italiano Dottie (“Você fez tudo por Roma, sempre ao seu lado, amigo”), Daniel De Rossi E Rosella Sensi. “Conheço Vincent há muitos anos – escreveu o ex-presidente – conheço sua consistência e sua honestidade. Ele é espontâneo, generoso, apegado à camisa e a Roma sempre quer vencer. Ele não tem pensamentos ruins ou pensamentos retrógrados, e o que ele disse que deveria ser sempre um cigano forte.Só havia desejo.

Mourinho, por outro lado, não é novidade para tais cargos, que tem como estratégia formar um corpo único com seus jogadores. Os adeptos esperam que o quase sempre vencedor também ganhe desta vez Enquanto isso, Portugal não vai perder peregrinosPublicado contra Génova Devido à fadiga de flexão: Lesões de testes são excluídas e o capitão está disponível. O árbitro da partida multou o clube em 8.000 euros por um coro de falta contra os torcedores. Nápoles.

Fotografia: crédito de Depositphotos.com

