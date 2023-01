João Félix foi expulso e Chelsea perdeu para o Fulham

A queda dos Blues continua, pois foram derrotados por 2 a 1 em Craven Cottage. Portugal jogou bem na primeira parte, mas depois pagou por um erro em Tetteh. Gols de Willian, Koulibaly e Vinicius. Zakaria está ferido

Nem João Félix foi suficiente para deixar o Chelsea feliz. De fato, o outrora charmoso português foi um dos responsáveis ​​pela goleada dos Blues por 2 a 1 no Fulham, e sua demissão abriu caminho para os inquilinos de Craven Cottage conquistarem a quarta vitória em quatro jogos desde a Copa do Mundo. , que projeta a equipa de Marco Silva para o 6.º lugar a pensar na Liga dos Campeões. O Chelsea está em 10º, com seu novo atacante já indisponível devido a uma suspensão iminente e Denis Zakaria, agora encarregado do meio-campo por Potter, que se junta a uma longa lista de jogadores lesionados. A temporada de blues parece verdadeiramente assombrada.

chaves — Felix foi o melhor do Chelsea até o vermelho. Apesar de apenas um treino nas pernas, foi desde logo apresentado como titular, o português aos 14′ produziu dois cartões amarelos para os adversários, criou oportunidades e melhorou os impressionantes Howards e Mount à sua volta. Pateta no início do segundo tempo, a entrada de Ted aos 58 minutos custou-lhe um sinal vermelho direto, um erro trivial que quase arruinou uma tentativa perfeita. Tendo perdido ele e sua verve ofensiva, o Chelsea revisitou seus velhos fantasmas: uma defesa instável, Chalopa devastando os dois gols, Zakaria um meio-campo de destaque, mas Kovacic falhando em produzir, alas improdutivos (quanto falta Reece James) e ataques mal apoiados. Além disso, um time que busca lutar e perder tais jogos contra o Fulham, que pela primeira vez desde 1965 estava à frente de seus rivais nas arquibancadas de dois tubos. Evite um confronto direto. O Chelsea precisa de uma faísca para incendiá-lo: eles pensaram que a haviam encontrado em Jono Felix, mas, em vez disso, tiveram uma terrível decepção. Uma palavra que o Fulham não sabe: Marco Silva está com saudades de Mitrovic, sentado nas arquibancadas por suspensão, e tem 11 gols em 15 jogos, mas os gols de Willian (que antes estava descontente por respeito) levaram a uma brilhante campanha. 1 a 0) e de um decisivo de Vinicus, substituindo o sérvio no primeiro centro da temporada. Silva diz repetidamente que o Fulham só precisa pensar na defesa, mas agora tem Chelsea e Liverpool no topo da tabela. READ Eles comem atum em dois restaurantes: Nove pessoas acabam no pronto-socorro - Chronicle

Concorrência — Após dois chutes iniciais de Jono Felix, o Fulham abriu o placar aos 25 minutos, com De Cordova-Reid acertando a trave emocionante dois minutos depois. O gol foi assinado pelo ex-Willian, graças a um afastamento do desastroso Chaloba. O gol deixou os Blues confusos, mas o Fulham vencia por 1 a 0 no intervalo. Koulibaly abriu o segundo tempo com uma cobrança de falta de Mt. Com o que parecia ser uma lesão muscular na perna direita, Jono Felix arruinou sua estreia no Super dois minutos depois com um vermelho direto por deixar os Blues no Tetteh 10. O cartão vermelho do estreante português foi o ponto de viragem da partida. : O Chelsea perdeu seu melhor jogador e o Fulham se recuperou para cabecear um cruzamento brilhante de Pereira aos 73 minutos para bater Vinicius. Golthan decide a partida. E isso torna a crise do Chelsea ainda mais aguda.

12 de janeiro de 2023 (alteração de 12 de janeiro de 2023 | 23:21)

