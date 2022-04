Govt Today Emilia Romagna, Boletim de 4 de abril de 2022 – Crônica

Bolonha, 4 de abril de 2022 – i 3.195 Os novos positivos de hoje são mais baixos do que os de ontem, quando foram registrados 4.363. Mas há cada vez menos pontos positivos às segundas-feiras porque menos trocas são feitas nos finais de semana. Quase 4.200 pessoas se recuperaram nas últimas 24 horas e menos de mil casos ativos. Eles desistem Admitido no hospital Tratamento intensivo (-16%), mas subindo Outros departamentos governamentais (+4%). eu 11.791 Swabs foram realizados. O 97,6% São casos ativos Solidão em casa, Sem sintomas ou com sintomas leves. A idade média dos novos positivos foi de 43,6 anos. Dezoito Vítimas.

“Estamos em um estágio tranquilo”, promete Nino Cordabellotta, da Fundação Kimbe. Infecção do governo Na Itália, mas agora o vírus está aumentando “especialmente nas regiões do norte Vêneto E dentro Emília RomanhaEmbora muito lento. “Para a parte dele Walter RicciardiRoberto Speranza, assessor do ministro da Saúde, alerta contra a tentação de ‘libertar todos’ e diz Agora Su Raitre: “O fim de uma emergência legal não corresponde ao fim de uma emergência sanitária. Covid é a terceira causa de morte na Itália Eu então Tumores E doenças cardíacas”.

Gov. Emilia Romagna: dados de hoje

Desde o início da epidemia vírus CoronaDentro Emília Romanha sim 1.298.517 casos foram registrados Positivo, 3.195 Mais do que ontemNo geral 11.791 trocas Realizado nas últimas 24 horas 6.192 Molécula E 5.599 testes rápidos de antígeno. No geral, O Percentagem Dell está entre os novos positivos no número de tampões feitos 27,1% É um Valor não especificado A tendência geral observada Número de trocas feitasNo qual Feriados Isso é menor do que nos outros dias e, acima de tudo, as toalhitas moleculares são feitas principalmente nos casos em que os resultados positivos são frequentemente esperados.

Ontem, domingo, foi 3 de abril 4.363 Infecções Governo Identificação Região7 em vez eu Vítimas. -4 Número de leitos ocupados Tratamento intensivo (Total 32). Dentro ‘A parte sem importânciaEm vez disso, 27 pessoas foram internadas, elevando o número total de internados no hospital para 1.189.

Combinações

Atualmente os pacientes estão internados Tratamentos intensivos Em Emilia-Romagna 27 (-5 é igual a, em relação a ontem -16%), A idade média é de 66,2 anos. Em relação aos pacientes internados Outros departamentos governamentaiseu 1.239 (+50 em relação a ontem, + 4%), a idade média é de 75,7 anos.

Na área, os pacientes internados em terapia intensiva estão distribuídos da seguinte forma: 2 a Piacenza (Sem alteração no número de ontem), 1 a Birmânia (Inalterado); 3 a Reggio Emilia (-1); 1 a Modena (+1); 10 a Bolonha (-4); 1 a Ímola (Inalterado); 2 a Ferrara (Inalterado); 1 a Ravena (Inalterado); 2 a checheno (Inalterado); 4 a Rímini (-1) Não existem unidades de cuidados intensivos na província Forlì (Como ontem).

Mapa de infecção

EU ‘Meia idade Novos pontos positivos de hoje 43,6 anos.

O estado das epidemias pode ser visto nas províncias Bolonha Com 727 novos casos (total 268.790 desde o surto) Reggio Emilia (490 de 143.952) e Modena (445 de 200.801); Então Birmânia (312 em 106.176), Ravena (267 de 119.697) e Ferrara (241 de 89.955); E assim por diante Rímini (187 de 125.617) Piacenza (185 de 69.335) e checheno (162 de 73.131); No fim Forlì (99 de 61.041) e O Distrito de Imola, 80 novos casos positivos de um total de 40.022 desde o início da epidemia.

O Vítimas no momentowsou eu Pacientes reais, 53.910 (-998). Em que as pessoas dentro Backup em casaIsso é um total de 52.644 (-1.043) pessoas com sintomas leves que não precisam ou precisam de tratamento no hospital. 97,6% do total de casos ativos.

Esses são os dados encontrados às 12h de hoje com base em solicitações institucionais sobre o andamento das epidemias na região.

Curou e morreu

Pessoas em geral Curado eu E 4.175 Atingiu uma alta de 1.228.304 em relação a ontem.

Infelizmente, existem 18 Vítimas (Ontem eram 7): 3 na província Piacenza (Duas mulheres de 88 e 91 anos e um homem de 91 anos); Em 1 província Birmânia (mulher de 79 anos); 2 na província Reggio Emilia (ambos, 66 e 73 anos); 3 na província Modena (Todos os homens, 82, 90 e 92, respectivamente); Em 1 província Bolonha (88 anos); Em 1 província Ferrara (91 anos); 5 na província Ravena (Todos do sexo masculino: um em 69, dois em 82 – uma das mortes foi registrada pela Chechena Awsl – uma em 91 e uma em 97), em 1 província Forlì-Cesena (81 anos); Em 1 província Rímini (avó de 96 anos). Não houve vítimas Distrito de Imola.

Dentro TotalDesde o início da epidemia Vítimas Havia 16.303 na região.

Vacinas

Enquanto isso, a campanha de vacinação antigovernamental continua. Por volta das 14h, eles foram totalmente gerenciados 10.295.954 tamanhos; eles são totais 3.774.577 Os maiores de 12 anos que completaram o curso de vacinação, 93,9% Terceiros tamanhos são feitos 2.747.845.

Ricciardi: É fácil se reinfectar com Omigron

“Esta doença não dá imunidade permanente – explicou Ricciardi – uma pessoa recuperada pode se reinfectar e, acima de tudo, pode. Reinfecte com Omicron. Acontece em um ritmo impressionante Até 4% Das pessoas. E há pessoas Eles podem reinfectar mais de duas vezes. Então agora temos que lutar contra esta doença que é a terceira principal causa de morte na Itália. Por um lado, devemos estar mentalmente preparados Guerra longa Não termina com uma emergência legal. Todos os recursos, Vacina, robalo, máscaras A conduta prudente deve ser observada e o país deve estar preparado para uma guerra prolongada.

Corona vírus hoje, boletim italiano

Eles eram 53.588 Casos vírus Corona Na Itália ontem. Isto é o que emergiu desta Boletim Ministério da Saúde e Instituto Superior de Saúde. A atualização de ontem incluiu hospitalização Sintomas 10.017 dos quais 489 são polegadas Tratamento intensivo.

Cuidados intensivos e ocorrência: dados

Segundo o matemático Giovanni SebastianiConselho Nacional de Pesquisa (Cnr), em Itália “o pico da infeção no segundo semestre há duas semanas, embora não muito pronunciado, confirma-se o prognóstico”.

A análise também indica que há uma “tendência” Aumento para curva Combinações diárias Tratamento intensivoNa semana passada a média foi de cerca de 49 por dia, e a taxa de mortalidade “e é” foi superior às duas duas semanas atrás, com um valor médio de cerca de 143 por dia para a semana passada, bem como uma percentagem de emprego de 5,2% na unidade de terapia intensiva e 15,5% na população geral.

Aqui está a lista Dez províncias Onde Taxa de eventoAlteração da semana passada e valor da semana passada em comparação com duas semanas atrás: Ravena (+28, 780), Asti (+26, 540), Birmânia (+22, 560), Mântua (+21, 730), Reggio Emilia (+20, 720), Novara (+18, 410), Rímini (+18, 640), Gorizia (+17, 610), Biella (+16, 360), Modena (+15, 640).

Kovit, Agenas: “O emprego nos setores é reduzido em 15%”

Ocupação de lugares nas enfermarias nas últimas 24 horas A parte sem importância Por pacientes Governo Parado em 15% Na Itália (há um ano era de 43%). Agressão Tratamentos intensivosPor outro lado, está estável em 5% na Itália (exatamente 41% ao ano). Estes são dados da Agência Nacional de Serviços Regionais de Saúde (Agenas) de 3 de abril de 2022.

Em detalhe, com base no acompanhamento diário, a ocupação de lugares nas enfermarias da área médica mantém-se constante 13% Lado de dentro Emília RomanhaAo mesmo tempo O Tratamentos intensivos São firmes na região 4%.

Vírus Corona, Kimbe: “O vírus se espalha especialmente para Emilia Romagna e Veneto”

“Do ponto de vista epidemiológico, exceto pelo prazo burocrático, não corresponde ao curso da curva epidêmica. 18 a 19 de março Estamos em um estágio tranquilo, com uma média estável 70 mil Casos por dia, com taxa de positividade entre 14 e 15%, sem diminuir. “Assim, Nino Cordabellotta, presidente da Fundação Kimbe no Fim da Emergência COVID-19. “Ele simplesmente veio ao nosso conhecimento então. Vêneto E dentro Emília RomanhaEmbora muito lento”.

“Diz-nos que o vírus continua a propagar-se de forma importante, por isso é difícil fazer previsões. Na visão do hospital, especialmente na zona sul, há uma carga elevada. No que respeita aos cuidados intensivos, estamos a registar uma situação muito calma Diz-nos que estamos numa situação de estabilidade, mas tornou-se difícil identificar com precisão essas diferenças entre as regiões italianas.

“E – ele diz – se espalhou depois que a ideia foi recebida Governo, Você desenvolve imunidade quase ao longo de sua vida. Infelizmente, esse não é o caso. Infecções recorrentes são possíveis e a proteção fornecida pela vacina não é permanente. Além disso, é claro que os doentes começam a desenvolver distúrbios moderados a longo prazo (deficiência de concentração, osteoartrite, astenia, dor, etc.). Em suma, pegar o vírus não é o objetivo”, conclui.

