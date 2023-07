Beto/Ponto não dado nas negociações do mercado de transferências Udinese – Fiorentina

A equipe friuliana sabe que terá que abrir mão de alguns atacantes antes do início do campeonato. Confira as novidades do atacante português Beto

Udinese sabe melhor Uma varredura limpa entre atacantes e segundos atacantes deve ser feita no próximo mês e meio. Neste ponto, a equipe está, sem dúvida, cheia desses papéis e corre o risco de esgotar muitos jovens. A despedida do clube Friuli Venezia Giulia e o início de uma nova aventura está entre os favoritos O atacante português Beto. O futebolista tem muita vontade de continuar a surpreender dentro do nosso campeonato e define-se como pronto para tentar o próximo escalão. Vários clubes estão interessados ​​em sua atuação, mas nas últimas horas um time parece estar falando sério. De quem estamos a falar?

Fiorentina por Rocco Camiso Quer garantir a todo o custo o desempenho do avançado português. A empresa roxa voltou às negociações contundentes e é apenas uma questão de tempo até que a primeira oferta seja lançada. Comprar no momento é impossível, pois o time toscano já conta com dois atacantes de ponta em campo, sendo o primeiro o brasileiro. Cabral E O segundo é sérvio Jovic. No entanto, caso um dos dois seja vendido, o centroavante, que soma vinte e um golos nas duas últimas temporadas, pode fazer uma jogada decisiva.

Oferta que você precisa — Para garantir este tipo de terreno, são necessários pelo menos 30 milhões de euros. A Udinese realmente quer o pagamento integral da cláusula de rescisão 35 milhões de euros, mas por enquanto é improvável que isso aconteça. como consequência Beto está pronto para se despedir Final pelo clube friuliano, mas ainda não está claro qual será seu próximo destino. Não esqueçamos que em várias frentes o Napoli ou a Premier League estarão com o Everton que já fez algumas sondagens. Mude de assunto rapidamente e não perca as novidades do mercado externo. Escreveu o Futuro de Perera << READ Dupla sorveteria romena da Totti em Rui Patricio

4 de julho – 08:58

