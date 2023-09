“É normal fazer isso.” Não havia parentes no funeral de estado

“Rapidamente saímos dos trilhos. Muitas vezes os horários de trabalho eram muito apertados e havia prazos a serem respeitados. Na promotoria de Ivria, a vida de cinco trabalhadores da Si.gi.fer (Kevin Lagana, Michael Zanera, Giuseppe Sorvillo , Giuseppe Saverio Lombardo, Giuseppe Aversa) Os juízes encarregados da investigação do desastre ferroviário perdido de Brandiso continuam a investigar. Os colegas das vítimas são vistos como “conhecedores dos fatos”: não podem mentir (serão julgados por perjúrio) , não podem exercer o direito de não responder. É precisamente um quadro perigoso que emerge das suas declarações. É costume trabalhar nos trilhos com a chegada dos trens. Um hábito que pode aumentar rapidamente o número de suspeitos. Os investigadores também estão investigando a situação de outras pessoas ligadas à Rfi. Não é um fato isolado, em suma. “Sempre tínhamos algum tempo, sempre tínhamos que correr. Mas não podíamos acertar o horário, dependia do Rfi, e não podíamos fazer nada além de ajustar as janelas para interrupções dos trens”, disse algum Si.gi. fer. Até Antonio Veneziano, ex-funcionário da empresa e colega do mais jovem dos trabalhadores falecidos (Kevin Lagana), reiterou essa prática aos juízes: “O início prematuro do trabalho já aconteceu muitas vezes. (Si.gi.fer, ed), um comboio atrasou-se, quando soubemos o que tinha acontecido começámos a trabalhar».

Acidente de trem de Brandiso, vídeo chocante: “Se você me disser para descer do trem”

O caminho verde nunca veio

Na segunda-feira passada também foi questionado o líder do Movimento Chivaso sobre quem nunca deu autorização a Massa para iniciar a obra. “Três vezes, em três telefonemas separados, eu disse para ele esperar. Ele me perguntou quando iria começar, mas eu não corrigi: dois trens tinham que passar e um estava atrasado. Eu mencionei isso.” Uma mulher de 25 anos de Valsusa, que está em serviço no centro de operações há cerca de dois anos. Ela completou um curso em Alexandria e foi designada para Chivaso. Ela estava ao telefone quando um comboio de contrabando carregando carrinhos vazios atingiu os trabalhadores com força total: “Ouvi uma bomba ou um fogo de artifício.” A linha ficou muda e ela imediatamente ligou de volta. Do outro lado da linha, Masa gritou: “Eles estão todos mortos.”

Acidente de trem de Brandiso, Enza Repasi que, de 25 anos, disse “não” ao técnico do Massa três vezes: “Você não pode fazer isso”

“Violações graves”

É uma prática perigosa dizer o que o procurador de Ivrea quer agora esclarecer. “Há violações graves – reiterou a procuradora-geral Gabriella Viglione -. A tragédia poderia ter sido evitada. Mas poderia ter tido consequências ainda mais catastróficas: os trabalhadores mudaram os trilhos e poucos minutos depois o trem teria descarrilado ». Antonino Lagana, irmão de Kevin e colega no Si.gi.fer de Borgo Vercelli, também esteve no escritório do advogado em Ivrea. Seu julgamento foi adiado para hoje. Vestindo uma camiseta com o rosto do irmão estampado, ele saiu da quadra de mãos dadas com o pai.

Ritos funerários

Entretanto, os familiares do falecido pediram ao governo que não realizasse o funeral. “Queremos enterrar os mortos nós mesmos.” Atualmente não há data para o funeral. O promotor pediu às famílias que apresentassem provas que pudessem levar à identificação dos corpos. Só então será dada autorização para o funeral. “Não há momentos – explicou Enrico Calabrese, advogado dos familiares de Kevin Lagana -. Mas é compreensível: o impacto do trem teve consequências que todos podem imaginar. A extração de DNA também é muito complicada”.

Leia o artigo completo

No Mensageiro