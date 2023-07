Espeleólogo preso a 150 metros de profundidade fica em caverna por mais uma noite – fotos e vídeos

Ele estava envolvido em uma atividade espeleológica com um grupo de amigos e colegas na caverna Bueno Fonteno quando machucou a perna e não conseguiu subir livremente à superfície. Um espeleólogo de 31 anos está preso em uma caverna de 150 metros de profundidade desde a tarde de domingo, 2 de julho, em Fonteno, Lago Isoe. . No entanto, a jovem está bem, mas incapaz de se mover devido a uma perna quebrada, os socorristas precisam carregá-la centímetro por centímetro.

Tanto quanto sabemos, foi um dos seus amigos que deu o alarme : No domingo à tarde saiu da gruta e chegou à aldeia de Fonteno para pedir ajuda. Na verdade, as conexões telefônicas são limitadas na área.

A máquina de resgate já foi ativada na noite de domingo com os IX representantes espeleológicos do Cnsas Lombardo e os representantes espeleológicos do Veneto e Trentino intervieram em apoio, além de técnicos do Piemonte e da Emilia Romagna.. São altamente especializados neste tipo de recuperação e pertencem a uma categoria com morfologia complexa e ainda em exploração.