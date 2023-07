Um alerta está em vigor para granizo e supercélulas

Durante a noite de domingo, 2 de julho, para segunda-feira, 3, a região de Como, especialmente a região de Conturino, foi atingida por uma onda de mau tempo, caracterizada por granizo violento e inundações. Defesa Civil renova hoje alerta para fortes temporais.

“A partir desta tarde, são esperadas trovoadas nos Alpes, Pré-Alpes e Apeninos, estendendo-se depois para as planícies. As partes ocidentais das planícies e contrafortes são a probabilidade de eventos localmente severos. Alta intensidade, especialmente desta tarde até esta noite , e eventos de granizo de escala pequena ou moderada não podem ser evitados. Aumentos de vento local com ventos curtos e fortes são possíveis perto dos eventos convectivos mais intensos.

Amanhã segunda parte 07/05 chuvas e trovoadas são prováveis ​​sobre áreas de relevo e planícies. Também são esperadas intensificações de ventos locais associadas a eventos convectivos mais intensos.

Amanhã pela manhã, 07/05, o Centro de Operações reavaliará as visualizações atualizadas das previsões para possíveis problemas com códigos de alerta válidos para a segunda parte do dia.

Tempo em Como: Alerta de tempestade

Em Como, de acordo com o relatório dos especialistas da 3BMeteo, céu muito nublado esta manhã com chuva fraca, temporariamente absorvida à tarde. Novos aguaceiros e trovoadas à noite, até 20 mm nas próximas horas. Os maiores eventos começam às 21h00.

Possíveis supercélulas na área de Como

Outra tempestade é esperada hoje, juntamente com um novo alerta para a possível formação de supercélulas. Zenastormchaser -. As tempestades se desenvolverão nos Alpes e depois nas planícies à tarde, com eventos de supercélulas possíveis nas áreas de nível 2 e 3 (veja o mapa abaixo, ed.), com granizo e quedas associadas”