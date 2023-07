Lazio sobre André Silva do Leipzig: avaliações sobre o ex-Milan. Notícias do mercado de câmbio

Série A pode voltar no futuro André Silva, atacante de Portugal de propriedade do Leipzig em 1995. lá Lácio De fato, ele registra uma forte admiração pelo ex-atacante do AC Milan (41 partidas e 10 gols em sua passagem pelos rossoneri). Leipzig vale entre 15 e 18 milhões de euros. Agora cabe ao presidente Claudio Lodito decidir: insistir em investir uma quantia significativa de dinheiro para os portugueses, ou parar e mudar de metas. Adquirido pelo Milan no verão de 2017 ao Porto, André Silva jogou depois com Sevilha, Eintracht Frankfurt e Leipzig a partir de 2021 (em dois anos disputou 95 jogos, marcou 26 golos e deu 17 assistências).