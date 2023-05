Caros Inquilinos, Ministro Valditara: “O problema afeta as cidades nas mãos do centro-esquerda”. Pd e M5s: “Foi seu governo que desfez”

O Alunos eles estão acampando Cortina Condenações foram proferidas em frente a universidades em toda a Itália querido aluguéisMas o ministro da Educação Joseph Valditara Ele decide jogar o problema na política e resolvê-lo: “Acho que o problema do aluguel alto é sério, mas é cidades governadas de Centro-esquerda“, diz A. o céu. A união estudantil não pensava assim União UniversitáriaFoi lançado na terça-feira mobilização nacional – A luta se intensificou cagliari Em Turim – para condenar Crise da habitaçãoPede respostas e intervenções para o governoTem em mãos a administração do Pnrr, assim entendeu 960 milhões de euros Para habitação dedicada ao direito de estudar. Enquanto isso, ele também está participando do protesto estudantil a partir de hoje. paviaadministração da cidade Centro-direita: Consolidação do Direito de Ler UDU Pavia Ele colocou algumas cortinas Praça Leonardo da VinciSob as três torres, devido ao túmulo Crise da habitação A cidade está entrando nela.

Pd E M5s Eles partem para o contra-ataque, que destaca como foi Governo Maloney Para cancelar a contribuição de aluguel. “Quando ele fala sobre aluguel caro Valditara Ele deve se lembrar que faz parte do governo que assumiu Não refinancie Ou não Fundo de Aluguel Ou aquilo dívidas inocentes“, lembra o Cinquestelle. “Em vez Cumprimento de Responsabilidades“, ele aponta Irene líderesValditara, presidente da Escola do Partido Democrata, diz: “Por que cancelaram? Contribuição para alugarRestaurando Políticas Domésticas”.

E então Walditara, sempre A o céuEle acrescentou: “Eu destaco como nas cidades onde há acampamentos estudantis Câmaras Municipais As políticas de apoio aos jovens e aos estudantes proporcionam-lhes um cenário habitacional digno”. As reações dos autarcas foram inevitáveis pepe Sala pendência Dario Nardella. “Existem duas possibilidades aqui, ou a possibilidade do Ministro Walidtara é uma Comédia, porém sem sucesso, ou o resultado de uma reflexão. Se isso é fruto de uma reflexão profunda, acredito que a Ministra Valdita através deste depoimento Ilumine o país pelo que ele é“, responde o prefeito de Milão. “Se for uma piada, responderei com uma piada: talvez seja assim. Alunos Eles têm mais desejo Em vez de ficar em cidades de centro-direita, deveriam ficar de centro-esquerda porque acolhem sua complexidade e seus problemas”, ataca Salah. Mais contundente que o colega. Florença: “Valditara culpa estudantes de cidades de centro-esquerda pelos altos aluguéis. Como depende prefeitos! Onde estava o ministro quando seu governo votou para acabar com o Fundo Nacional de Aluguéis em dezembro? sem limite Você devia se envergonhar“.

A reação do Pd – “Aluguel alto é um problema sério e um governo sério e genuinamente preocupado com os problemas de seus cidadãos assumirá a responsabilidade de resolvê-lo. Cumprimento de Responsabilidades contra eu Comum liderados por inimigos políticos. Mas a eleição está próxima”, escreveu em nota Irene líderes, Diretor da Escola Pd. “O Ministro da Educação deve estar bem ciente de que no Pnrr – Govt atraso muito grave – são 960 milhões de euros Para habitação dedicada ao direito de estudar. As fontes apóiam isso – aumentar urgente e significativamente – como os democratas já propuseram na legislação orçamentária Fundo de Aluguel Para alunos externos. Mas acima de tudo, deixe-os dizer por que cancelaram Contribuição para alugar, eliminando as políticas habitacionais”, sublinha Mansi. “Quando será entendido? Eu não estou mais na oposição Eles vão começar a governar?” pergunta Mansi. “Precisamos de respostas imediatas. Obrigado a partir de Pnrr 960 milhões do euro Para nova habitação universitária. É menos provável que o governo fale sobre fundos da UE, Avançar Firmeza“, escreve o deputado do Pd no Twitter, Enzo Amendola. Aluguel caro é tema que secretário do Dem também destaca Ellie Schlein: “Estamos perto dos estudantes protestantes”. “Os democratas – acrescenta o secretário – continuarão pressionando pelo apaziguamento Governo voltarGrande erro Ele fez isso apagando Fundo de Aluguel330 milhões de euros”.

Reação de M5s – “Quando ele fala sobre aluguel caro Valditara Ele deve se lembrar que faz parte do governo que assumiu Não refinancie Ou não Fundo de Aluguel Ou aquilo dívidas inocentes E, de fato, rejeitou vergonhosamente um revisão M5s Para contas dl exatas para refinanciar ambos os fundos. Por que você não confia em Georgia Meloney e em todo o governo para dar um passo nessa direção? Mas acima de tudo: o que seu governo pretende fazer para ajudar Alunos Apoio a cidades que estão expostas a preços incontroláveis ​​de moradias e as administram, independentemente de quem Administrador?”. Tais são seus palestrantes operação 5 estrelas Anna Laura Origo, Antonio Caso, Gaetano Amato e Susanna Cerchi na Comissão de Educação e Universidade. “Na questão habitacional, em geral: que tipo de investimentos o governo espera Construção geral E popular? Como pretende fortalecer os gabinetes dos municípios que tratam de inquéritos preliminares, triagem de candidaturas e atribuição de habitação? está em movimento direito de estudar: O governo está pensando – Ministro Bernini em primeiro lugar – fortalecer o sistema Bolsa de estudos? Valditara decidiu fazer declarações sobre aluguéis altos, pelo menos desta vez Por favor, nos esclareçaCaso contrário, é business as usual declarações estúpidas pendência controvérsia estéril Na pele dos alunos e das famílias”, conclui a nota do M5s.

Palavras do Ministro Bernini – Ministro da Universidade, Ana Maria Bernini, ao contrário de seu colega Valditara, ele realmente pede para evitar conflitos políticos: “Não quero fazer discussões, mas quero encontrar soluções. Eu também não posso deixar você ter uma briga verbal Sobre uma questão tão importante Residências Universitárias E nos últimos anos não foi abordado como deveria ser. O momento é difícil, com a conjuntura económica a pesar fortemente nas rendas. Não podemos perder tempo, Precisamos dar respostas imediatasColocando-nos na posição de ouvir e não ouvir Contracepção“. Em uma entrevista Jornal O ministro acrescenta: “São úteis Mais recursosJá implementamos a lei orçamentária com o governo 400 milhões a mais Pnrr adicional, mas este é apenas um primeiro passo. Novamente: “Esperando que Pnrr execute 60.000 assentos adicionais. O ministério já atingiu a primeira meta ao destinar 7.500 leitos para estudantes.

Protesto também em Pavia – União dos Estudantes Universitários (vestir) Desligado pavia Condena a situação de habitação extremamente difícil para os estudantes universitários. Pesquisa apresentada na Universidade de Pavia em setembro sobre aluguéis “mostra como grandes dificuldades encontrar alojamento; Centenas de estudantes estão sem moradia adequada na cidade. Aluguel de universitários e universitários fazem parte de um mercado respeitado até na cidade 3 milhões de euros todos os meses, mais de 35 milhões em 2022 ″, escrevem os universitários. “Ainda a Governo É nosso Conselho municipal Não assumiram nenhum compromisso concreto para resolver a crise da habitação – queixam-se Alexandre micélioSecretário da UDU Bhavia – Por estas razões decidimos nos juntar à mobilização organizada nacionalmente”. A União dos Estudantes Universitários elaborou uma declaração clara 10 proposições Para resolver a crise imobiliária. explica Simão AgudoliQuem está lidando com a questão habitacional da UDU: “Uma demanda básica é evitar aumentos de preços: como está acontecendo França, Espanha Ou Alemanha Para encontrar um Limitação estrita Para ajuste de anuidade não é possível efetuar o pagamento 10% de crescimento Seguindo a inflação anual”