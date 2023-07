Um poderoso CEBERO anti-tempestade africano chegará a partir de sexta-feira. O meteorologista Antonio Sano fala » ILMETEO.it

Clima: Chega a partir de sexta-feira o Cérbero, um poderoso anticiclone africano. O meteorologista Antonio Sano fala

O regresso do anticiclone africano confirma-se cada vez mais. Nós perguntamos Antonio Sano, O fundador do site www.iLMeteo.it tem mais alguns detalhes sobre o assunto.

A notícia é sólida. Em dois dias, a imagem do tempo na Itália mudará radicalmente. Diretamente do deserto do Saara, um poderoso anti-tempestade africano CérberoEle invadirá a bacia do Mediterrâneo e, portanto, nosso país.

O que acontecerá até lá?

O clima no norte, que faz parte de um sistema de ciclones mais amplo entre o Reino Unido e a Escandinávia, permanecerá incerto até sexta-feira, afetado por correntes instáveis ​​do Oceano Atlântico. Por esta razão, podem ocorrer trovoadas de forte intensidade, granizo e chuva com vento não só nos Alpes, mas também no Vale do Pó, especialmente na Lombardia e no Triveneto (entre a noite de quarta-feira e a manhã de quinta-feira). . Por outro lado, o resto da Itália já estará protegido de altas pressões.

Em caso afirmativo, o anticiclone africano Cerberus chegará e quais serão as diferenças com seu antecessor Cipião?

O anticiclone africano Cerberus será mais poderoso que Scipio (já que o encontramos no início deste verão). Cerberus começará a subir violentamente em direção à Itália a partir de sexta-feira e, nos dias seguintes, agitará todas as nossas regiões.

O nome não foi escolhido por acaso, não é?

Correto. Cerberus, o cão-monstro Três cabeças Dante canta em sua Divina Comédia e faz o submundo proteger, que distribui a intensidade do calor africano de diferentes formas nas três regiões da Itália, representadas simbolicamente pelas três cabeças.

A primeira parte é o sul e as ilhas principais: a partir do fim de semana, especialmente na Sardenha, a temperatura máxima pode facilmente ultrapassar os 40 ° C, e no interior do sul da ilha será de 45 ° C.

A segunda zona é representada pela Itália central, sobretudo pelo cinturão do Tirreno. Na Toscana e no Lácio, as temperaturas diurnas podem atingir 36-37 °C, por exemplo, em Florença e Roma.

A terceira zona é a norte: aqui, embora o calor se faça sentir quase no centro, há que lidar com a possibilidade de algumas tempestades de calor que podem afetar a encosta alpina, sobretudo a orla. Um poderoso anticiclone africano CERBERO chega a partir de sexta-feira

Quanto tempo durará esta segunda onda de calor africana?

O anticiclone africano Cerberus continuará a aquecer o clima da Itália pelo menos até meados do mês e possivelmente além, no meio-sul.

Essa segunda onda de calor não só atingirá temperaturas muito altas, mas também falará sobre a umidade e o desconforto físico decorrente do calor. De fato, as quentes correntes africanas, atravessando o Mare Nostrum, serão carregadas de umidade, transformando as noites italianas em noites tropicais.

Para isso nos lembramos noites tropicais Referimo-nos às noites em que a temperatura mínima não desce abaixo dos 20°C.