Policial, Tottenham despediu Nuno Espirido Santo: Contar com a pole?

O Tottenham Hotspur anunciou isso em um comunicado oficial publicado no site do clube Nuno Espirido Santo E sua equipe técnica, incluindo Ian Catro, Rui Barbosa e Antonio Diaz, foram dispensados ​​de suas responsabilidades de liderança de equipe.

Fabio Paradise, O diretor-gerente da empresa para o setor de esportes, disse sobre a isenção: “Sei o quanto o Nuno e a sua comissão técnica querem ter sucesso e lamentamos ter tomado esta decisão.

⁇O Nuno é um verdadeiro cavalheiro e será sempre bem-vindo aqui. Gostaríamos de agradecer a ele e sua equipe técnica e desejar-lhes um futuro melhorParadisi acrescentou. O clube também anunciou que as atualizações sobre o futuro da tecnologia serão acompanhadas em tempo hábil.

Reportado por Telégrafo – Prevê-se a dispensa do treinador português – Os Spurs vão ser um dos candidatos ao banco. Antonio Conte, Já está perto do Manchester United e do novo saudita Newcastle.

Segundo alguns rumores, na verdade, o próprio Paradisi teria testado o terreno para trazer o treinador italiano a Londres, embora ele pareça pronto para aceitar o novo cargo apenas para um projeto de sucesso.