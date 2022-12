Veículos são perigosos em Roma hoje

Dezembro começa fresco greve geral 24 horas Isso é sobre transporte público. Sgc , Al-Cobas, Lmo, Soa, Adl Varese, Cib-Unicobas, Cobas Sardenha, Conf. Por Cobas, Cub, Sgb, Si-Cobas, Usb, Usi-Cit e USI.

Sexta-feira, 2 de dezembro, greve dos transportes, horários e métodos

o ataque Realiza-se no final do serviço das 8h30 às 17h e das 20h, e abrange toda a rede de transportes públicos gerida pela Attack, Roma DPL e Cotral, ou seja, autocarros, metro, elétricos e as ferrovias Roma-Lido e Roma-Viterbo.

Para a Atac e a Tpl de Roma, que gerem cerca de uma centena de carreiras de autocarros contratadas, não está garantido o serviço de autocarros noturnos à noite entre 1 e 2 de dezembro, mas o serviço de carreiras diurnas com viagens programadas para além dos dias 24 e 24. Rotas noturnas da empresa RomaTpl 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e linhas 314-404-444.

Na sexta-feira, 2 de dezembro, as viagens estão garantidas em toda a rede desde o início do serviço diurno, às 8h29 e 17h, até às 19h59. As viaturas estiveram estacionadas entre as 8h30 e as 17h00 e após o fim do dia de serviço até às 20h00. 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e 314-404- Linhas diurnas com saídas programadas após a meia-noite e saídas noturnas não são garantidas. 444 Companhia de RomaTpl.

Durante a noite de 3 de dezembro, não haverá serviço de ônibus noturnos, rotas diurnas programadas após a meia-noite e viagens noturnas das linhas 38-44-61-86-170-246-301-451-664-. Garantido. 881-916-980 e linhas da empresa RomaTpl 314-404-444.

Durante a greve não estará garantido o serviço de escadas rolantes, elevadores e escadas nas estações da rede de metro, que eventualmente irão abrir, nem o serviço das bilheteiras.

Em vez disso, os autocarros Cotral, Roma-Lido (novo Metromare) e Roma-Viterbo estarão em circulação desde o início do serviço até às 8h30, depois param até às 16h59 e retomam o serviço das 17h00 às 20h00. 20 até o fim da greve de serviço, possível opressão e dificuldades.

As greves de 24 horas anteriores anunciadas por Cobas, Cub, OrSA e Usb foram em 11 de outubro de 2021, quando 35,7% de participação foi dada a veículos de superfície e 20,6% a metrôs e ferrovias, e a adesão foi concedida em 8 de março de 2022. 32,2 por cento foram atribuídos às atividades de superfície e 11,1 por cento às atividades metroviárias.

Greve dos transportes na sexta-feira, 2 de dezembro, motivos

Como já explicado, a agitação foi realizada em escala nacional Abrange muitos tipos de trabalhadores Setor público e privado, não apenas motoristas de ônibus e bondes, mas trabalhadores da saúde, trabalhadores escolares, trabalhadores rodoviários e trabalhadores da Ama em Roma. Depois da mobilização vem a greve11 de novembro Organizado por USB Lavoro Privato e ansioso pelo evento agendado para 3 de dezembro em Roma.

Entre as razões avançadas pelo sector dos transportes estão a renovação de contratos e o salário mínimo legal de 12 euros por hora, o cancelamento de aumentos de serviços e tarifas de energia, o congelamento e controlo de preços de bens primários e combustíveis, o bloqueio de militares gastos e envio de armas para a Ucrânia, investimentos econômicos em todos os serviços públicos essenciais.