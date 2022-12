Lançamento do novo single “Reflexo” de Angela Davis Loconte

Anúncios

Ângela Davis Loconte

Novo single lançado hoje

“Reflexo”

Link: https://spoti.fi/3ix8Irj

Saiu hoje o novo single de Angela Davis Loconte, intitulado Reflexo: uma música que atinge o equilíbrio perfeito entre vibrações clássicas e melodias contemporâneas, dedicada aos pensamentos que nos levam a outro lugar quando tentamos navegar por um novo caminho.

No presente, o que somos e o que queremos ser são meros reflexos, pequenos flashes que nos cegam se não tivermos em mente o que queremos. Se a vida é uma grande festa, basta sorrir para as lembranças e manter contato com a nossa essência.

Já autora de Voz e Várias Composições, Angela Davis Loconte é uma escritora refinada e elegante. Com Reflexo ele traduz algumas reflexões íntimas em italiano e português e seu intenso amor pela música brasileira, jazz e bossanova, além de uma sensibilidade decididamente heterodoxa.

Criado entre Roma e Paris, o solo conta com a colaboração artística de Michelangelo Loconte, Pietro Loconte e Alessio Bonomo, com quem o artista já colaborou, criando concertos e performances.

Angela Davis Loconte fala sobre “Reflexo”.

“Em meio à mudança, em busca de um novo rumo, as reflexões sobre a vida que você deixou para trás distraem sua mente, trazendo à tona situações que você não vive mais, que fundamentam sua realidade. Na celebração da vida, expresso saudação com um desejo de algo que não seja no estilo totalmente italiano da bossa nova. .

Créditos individuais

Por Ângela Davis Loconde

Violão Clássico: Jacobo Barbato

Baixo elétrico: Matteo Pezzolet

Percussão: Simone Martino

Piano Rodes: Antonio Simone

Piano Elétrico: Peter Loconte

Trombone: Luciano Pischetola

Supervisão de arte: Michelangelo Loconte, Pietro Loconte, Alessio Bonomo.

Agradecemos a Enrico Raspatori pelos conselhos sobre o texto em português

Cadastro:

Sounddriver Studio – Roma

Estúdio Fake – Roma

Mixagem e Masterização:

Fake Studio – Emiliano Esposti

Distribuição: iMusician Digital Curadoria da Dra. Anna Trella

Ângela Davis Loconte | Autobiografia

Cantor, compositor e artista escolhido, sua jornada musical é repleta de muitas experiências e colaborações: a primeira importante como autor e artista do álbum “Rev” de Gianluca Giannasso, produzido por Lele Bautista.

Trabalhou em Greyhound, Violet Anatomy, Margaret’s Son, Alberto Camporeale, Gianni Colonna e os irmãos Michelangelo Loconte e Pietro Loconte em Paris.

Sua atividade “ao vivo” foi intensa e variada. Ele já tocou com o projeto EAR Buskaglia e atualmente é o vocalista da banda Black Davis.

A sua atividade artística no domínio da música alterna com o trabalho no domínio do ensino. Ela é especialista em teatro infantil como professora e treinadora de escola primária, e também é escritora e diretora de programas de teatro. Ao longo dos anos tem vindo a promover um método de ensino para escolas primárias baseado no drama e na improvisação musical.

Em 2013, colaborou na segunda edição da websérie “Mafia University”, concebida e dirigida por Gianluca Giardi em associação com Pepe Coco, Produção: Medialab.

Em 2014, foi diretor artístico do departamento de música do festival internacional “Kino Cabaret Roma”. Em novembro de 2015, ele apresentou “A Walk on the Streets of New Orleans” como escritor, contador de histórias e ator. Juntamente com DBBand de Luciano Pischetola, o show refaz os passos básicos do gênero Dixie. Em 2015, participou do espetáculo “Incontri i Confine d’an Era” com o cantor e compositor Alessio Bonomo, no Teatro Barioli em Roma com a participação de muitos artistas importantes como Neri Marcore, Alessandro Haber, Pilar. , Ferruccio Spinetti, Fausto Mesolella, Momo.

Em junho de 2016, ela apareceu como atriz e cantora na série de ficção científica “Project M” dirigida por Michael Pinto (vários prêmios em todo o mundo) e recebeu uma indicação de Melhor Atriz Coadjuvante no WEB Awards em Roma.

Em fevereiro de 2018 voltou a colaborar com Alessio Bonomo, participando na noite de apresentação do projeto discográfico “No Music” com os artistas Tony Canto, Antoine Reus, Antonio Ragosta, Francesco Urbino e Gerardo Casiello.

Em abril de 2018 e maio de 2019, participou das III e IV edições do evento “Juntos podemos, em harmonia” no Teatro Mercadante de Cerignola, com a participação de vários artistas como Nomi García, Savino Zaba, Leonardo Colucci . , Piero Monterisi, Michelangelo Loconte.

Atualmente está entre Roma e Paris na produção de seu primeiro projeto de gravação. Um projeto que conta com a colaboração artística de Alessio Bonomo, Mikelangelo e Pietro Loconte, Ferruccio Spinetti, Francesco Arpino e muitos outros músicos de renome nacional e internacional.

https://www.instagram.com/angelaloconte/

https://www.facebook.com/AngelaDavisLoconte

