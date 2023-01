Este não é um túnel simples

Leo escreveu uma performance incomum em Salernitana-Milão. Não apenas para o alvo. O português foi elogiado por Pioli: “Nunca jogou tão bem desde que estou aqui”. E Leo também fez uma peça no ensino médio.

O Milan venceu por 2 a 1 em Salernitana em 2023. Ele marcou no primeiro jogo do ano novo pelo terceiro ano consecutivo Leão, parece cada vez mais forte. Os avançados portugueses fizeram um jogo extraordinário em Areche. O destino é a ponta do iceberg. Leo foi decisivo, mostrou sua habilidade e força para fazer a diferença, rendendo-lhe os elogios de Pioli que o elogiou no final da partida. A corrida para o Napoli também passa pelas jogadas do ex-Lille, que marcou um gol de bola nos minutos finais.

Sua vaga na Copa do Mundo era limitada. Mesmo que a vontade de marcar com Portugal em 2022 no Qatar tenha desaparecido. Nesta temporada com o Milan, ele mostrou que seu desenvolvimento é tão rápido quanto consistente. Não está claro se ele será confirmado em Salerno. Porque no dia 10 de dezembro ele estava com a seleção e por cerca de uma semana voltou com o Pioli.

Mas logo ficou claro Leo em Salerno foi imparável. Um grande objetivo. Ele recebeu uma assistência maravilhosa de Donali, que agarrou a bola, ultrapassou Ochoa e passou por ele com um chute cruzado muito forte de um ângulo apertado. Ele semeava pânico toda vez que pegava a bola e, a menos que um milagre acontecesse, o duplo poderia encontrá-lo Ochoa, o melhor da área. O mexicano negou a ele uma dobradinha pessoal, mas nada mal, considerando que os três pontos vieram de qualquer maneira.

O gol, a velocidade da série, mas a facilidade com que jogou encantaram o Milan pinos Após a partida, ele usou palavras doces e declarou que o homem de Salerno era o melhor Leo de todos os tempos: “É a sua melhor atuação desde que estou aqui. Hoje não preciso falar de qualidade, velocidade e visão de gol, admiro publicamente um jogador que luta em todo o campo, recupera bolas e dá uma mãozinha na defesa. Salvo nos raros momentos de sofrimento. No entanto, agora, mostrou o seu verdadeiro potencial e tem como missão dar continuidade e provar-se sempre a este nível”.

Leo marcou, bisou e botou fogo na defesa do Granada. Cada vez que ele tocava a bola, havia uma sensação de que ele poderia fazer algo perigoso ou bonito. Túnel Nos últimos minutos da partida fez para o infeliz Daniliuk, que tentou resistir-lhe, mas foi rapidamente ultrapassado por um jogo brilhante e só conseguiu derrubá-lo (e ainda recebeu um cartão amarelo). Essa é uma ótima foto do jogo de Leo.