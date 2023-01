Genoa, o segurança matou a namorada e atirou em si mesmo

Um familiar deu o alarme

O segurança teria matado a mulher usando a arma fornecida e em seguida tirado a própria vida. Os cadáveres dos dois amantes foram encontrados na casa onde moravam. O alarme foi dado pela irmã do guardião, que não tinha notícias do irmão desde a noite anterior. Ele foi até a casa da cunhada e encontrou os dois cadáveres. De acordo com as primeiras informações recolhidas pelos investigadores, tudo indica que os dois amantes tinham brigas e discussões frequentes e estavam prestes a partir. No entanto, não parece haver precedentes para reclamações ou denúncias. Um possível homicídio-suicídio na noite de terça-feira está sendo investigado por investigadores móveis.