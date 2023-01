Papa Ratzinger, Don George: “O controle de Francisco sobre a missa em latim partiu seu coração”

Desligado Ester Palma

Em entrevista ao jornal católico alemão “Die Dayspot”, o arcebispo Conswein disse: “Durante séculos tem sido uma fonte de vida e alimento espiritual, e é impossível imaginar que não tenha mais nada a oferecer”.

Bento XVI “Achava que só viveria mais um ano depois da renúncia”, mas encontrou tempo para ver “Tradição protege”Motu Proprio de 16 de julho de 2021 Francisco Ele contém que Restrições De acordo com as celebrações da missa em latim e o uso pré-conciliar, foi muito favorecido e apoiado pelo Papa Ratzinger: e esse documento o impressionou muito. Eu acho que existe Um coração partido do Papa privilégio». O arcebispo Guido Horst disse isso em uma entrevista ao jornal católico alemão “Die Dagenpost”. George ConsweinPróximo de Bento XVI desde 1992, depois de conhecê-lo na Congregação para a Doutrina da Fé, da qual Ratzinger era presidente, tornou-se depois seu secretário pessoal.

“A missão do Papa Bento XVI – explicou Conswein, de 66 anos, na entrevista – era ajudar aqueles que encontraram um lar na antiga missa, a encontrar uma paz interior, encontrar uma paz litúrgica e distanciá-los de Lefebvre. Se nós pense em quantos séculos a antiga Missa foi fonte de vida espiritual e alimento para muitos santos, não posso imaginar não ter mais nada a oferecer. Não esqueçamos todos os jovens que nasceram depois do Concílio Vaticano II e sabem nada sobre os dramas que envolveram o Concílio Vaticano II. Para tirar esse tesouro do povo, por quê? Acho que não posso dizer que estou confortável com isso”.

lá Epístola Apostólica O Papa Francisco, emitido em forma de motu proprio (ou seja, um documento que concede autonomia papal a toda a Igreja Católica, irrevogável e de validade imediata) “criado para restabelecer em toda a Igreja romana. Segundo os livros litúrgicos promulgados pelos Papas Paulo VI e João Paulo II, Vaticano II Uma oração única e uniforme expressando a unidade de acordo com os decretos do Concílio e de acordo com a tradição da Igreja”. Todos os regulamentos, instruções, privilégios e práticas anteriores a este Motu Proprio”. ou “Summorum Pontificum”, Motu Proprio privilégio Em julho de 2007, concedeu plena liberdade para celebrar com um antigo ritual: liberdade em vez de reconhecimentos e exigências específicas do ano anterior. Os crentes americanos em particular, que geralmente são mais tradicionais, criaram descontentamento em outros lugares e às vezes levaram a falar de “sedventismo” como se Francisco não fosse um papa legítimo. No entanto, a controvérsia é sempre extinta por Bento, que repetidamente disse: “Só o Papa Francisco”. Em entrevista, justamente em relação à missa tradicional: “Para mim é importante que a Igreja preserve a continuidade interna com seu passado. anunciado, mas a identidade não deve ser quebrada. READ PSG Montpellier 5-2, gols e destaques da Ligue 1. Introdução com golo para Renato Sanches

Mas qual é a diferença entre a Missa Tridentina e o Novus Ordo? Além da língua utilizada, estritamente latina, a primeira (que leva o nome do Concílio de Trento) foi promulgada em 1570 pelo Papa Pio V, a pedido dos Padres Conciliares e com base na tradição do século III. O padre celebra de costas para a congregação (após o Concílio Vaticano II, altares foram adicionados a todas as igrejas antigas do mundo para permitir a celebração voltada para os fiéis)

