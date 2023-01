O extremo português Sangha, de 23 anos, pode vir da Ligúria

Como parte das longas negociações para Salvador Esposito, Spezia e Spall naturalmente conversaram sobre possíveis contrapartidas técnicas. As águias tentaram inseri-los para obter um desconto, mas o lucro para o clube azul e branco era a prioridade. No entanto, in extremis, as partes estão prestes a chegar a um acordo para transferir o empréstimo de Leandro Sanka para Ferrara. Este é um extremo nascido em Lisboa há exatos 23 anos. Avançado talentoso, Spezia comprou a título definitivo ao Braga no verão de 2021, deixando-o emprestado por uma temporada ao Casa Bia. Fez um bom campeonato na segunda divisão portuguesa, marcando três gols em 27 partidas, o que contribuiu para o progresso da empresa comandada pelo dono do Spezia, Robert Platek. Sangha desembarcou na Ligúria no verão passado, mas não conseguiu garantir o lugar que esperava na equipe de Gotti, conquistando três fichas na Série A e uma na Copa da Itália. Claro que falta verificar o impacto de Sanka em Cateria, mas as características do português parecem perfeitas para o plano tático do treinador De Rossi. Com efeito, num 3-4-2-1 o avançado do Spezia pode jogar pela direita e pela esquerda atrás do centro. Sempre no ataque, a saída de Mattia Finotto (provavelmente na Série C) é óbvia, enquanto Nicola Rauti atraiu o interesse de Ancona, que chegará por empréstimo de Torino.