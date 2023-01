“Parar novos exercícios”. Então os democratas ignoram a crise do gás

A Itália precisa desesperadamente gás, é auto-evidente. Mas o deixou Está disposto a fazer qualquer coisa para atacar o governo, até mesmo tomar partido contra os recém-chegados exercícios. Masoquismo em sua forma mais pura, Tafazzismo em seu auge. Depois de operação 5 estrelas e tandem Fratoianni-BonelliE a Partido Democrático Entrou nas fileiras dos opositores aos novos reconhecimentos e espera-se uma dura batalha no Parlamento.

Esquerdistas contra novos exercícios

No Comando Assistente Trimestralmente Está prevista uma regra de não perfuração, com luz verde para a atribuição de novas concessões entre 9 e 12 milhas, independentemente de mandato legislativo de 2006. Uma medida com um objetivo específico: ultrapassar a emergência energética e contribuir para o crescimento da produção nacional. Uma evolução aparentemente impopular junto à esquerda, como evidenciado nas emendas ao Decreto Legislativo.

Quando o terceiro pólo para, o eixo Pd-M5s-Avs se prepara para depositar as solicitações Supressão Normas que autorizam novas concessões. “A prospecção e exploração de depósitos de hidrocarbonetos representam um risco potencial para todo o ecossistema marinho do Mediterrâneo, que deve ser cuidadosamente avaliado antes de iniciar novos procedimentos de autorização” Lendo o texto de uma emenda do Dem, relata República. O Partido Democrata se abre para a exploração de cultivos improdutivos suspensos, enquanto o movimento de Giuseppe vai ainda mais longe: uma moratória nas licenças que reiniciaria a extração no Alto Adriático.

Flashback amarelo e vermelho (prejudicial ao país)

o Governo Maloney Diante do aumento das contas mencionado em dezembro, ele não pretende voltar atrás no teor do despacho. Uma mudança de ritmo é necessária – a posição do administrador – então pare com os subsídios para medidas de amortecimento ou negócios: a Itália deve aumentar sua eficiência energética e também está passando por novos exercícios. Mas o flashback Giallorossi destina-se apenas a falar sobre as obras da maioria de centro-direita. Instrumento embarcando no topo da pirâmide de valores, não se preocupe com a repercussão no país.