Barcelona, ​​Espanha) -“ Rabinha pode ser considerado um novo jogador do Barcelona . O clube catalão chegou a um acordo com o Leeds United, dono do Cardin, para assinar o forte ala por uma taxa máxima. 65 milhões de euros, divididos em 58 para a parte fixa e 7 para o bónus “. Isso é confirmado pelo jornal espanhol El Mundo Deportivo, que está mais próximo dos fatos da família Blacrana, um ítalo-brasileiro nascido em 1996 – ele recebeu a camisa azul da FIGC no ano passado. O pai nascido na Itália – que assinará um contrato de cinco anos nos próximos dias.

“Rabinha-Barcelona, ​​Decisive Deco”

Segundo o El Mundo Deportivo, o 9 vezes nacional ouro verde chegou a um acordo econômico com o Barcelona há semanas e para dar impulso às negociações, falta apenas um acordo com o Leeds, clube que quer entregar seu atacante. O extremo foi negociado entre Chelsea, Tottenham e Arsenal por até 75 milhões de euros pelo seu cartão. A vontade firme do jogador, alémA insistência de seu advogado normalizou a deco do português brasileiroVestindo a camisa do Blaugrana entre 2004 e 2008, ele teria superado a oposição do establishment inglês. Haverá muitas reflexões dentro da liderança catalã sobre a real necessidade de comprar Raphinha, especialmente diante da iminente renovação de Dembélé. No entanto, no final, graças à capacidade do ítalo-brasileiro de jogar pelos dois lados, prevaleceu a ideia de criar um tridente ofensivo com rico potencial de gols e assistências. O futebolista – escreve o jornal ibérico – vai poder submeter-se a exames médicos a partir de amanhã Isso deixa o restante do time em turnê na América, onde também enfrentará a Juventus.