M5s rasgam mandato de ajuda, Draghi Colle – Política

Sala de M5s para Govt. O Pentastellati não participou da votação ordem de socorro para o quarto. O texto é 266 sim e 47 não. Mas a tensão sobre a medida passa para o Senado, onde o texto deve ser aprovado até esta semana.Primeiro-ministro Mario Draghi visita sindicatos esta manhã: Nesta ocasião, serão abordados vários temas importantes que se cruzam com o documento apresentado pela 5stelle: do salário mínimo ao combate ao ‘mau trabalho’ à redução da carga fiscal.

“Já nas próximas semanas estaremos pedindo ao governo medidas extraordinárias Proteger o poder de compra dos salários e pensões agora esmagados pela inflação descontroladaPrincipalmente alimentos e produtos energéticos”, explicou Luigi Spara, Secretário Geral da CISL Em entrevista à Agora -. Sparra disse que estava pedindo medidas para apoiar os salários enquanto eles lutam para se ajustar ao baixo crescimento e à baixa produtividade. “Medidas implementadas pelo governo – importantes, eficazes, mas em grande parte insuficientes. As cargas fiscais devem ser reduzidas estruturalmente, o bônus de 200 euros deve ser estendido, os impostos especiais sobre os combustíveis devem ser reduzidos, o público de beneficiários deve ser ampliado. Bônus e renovação de contas de contratos públicos e privados”.

Berlusconi Entretanto, pediu ao primeiro-ministro que verificasse a maioria e escapasse “a esta lógica de intimidação política”. Tajani provoca crise se M5s não votarem no Senado Liga ataca escolas de ganja e eys.

Ministro-chefe Draghi à noite no Quirinale para uma reunião com o presidente Mattarella: No cerne da entrevista, aprendemos que temas da política internacional e nacional foram revistos. O chefe de Estado falou sobre sua recente visita oficial à África. Quanto à votação do auxílio dl, Mattarella não comentou em hipótese alguma.

Instituto ANSA READ Compromisso geral de manter os jovens no centro O governo está avançando gradualmente, com o objetivo de restaurar os M5s

Percorrendo os impressos, um total de 227 delegados se abstiveram de votar e 88 estavam justificadamente ausentes. Dos 104 representantes dos M5s (sem contar o presidente da Câmara Roberto Figo), 85 não participaram da votação, seguindo a nota do partido (outros 18 estavam trabalhando). De acordo com as impressões, há 41 Injustiças na Liga (outras 15 em missão), 28 em Forza Italia (outras em missão), 16 no Partido Democrata (outras 13 em missão) e 11 na Itália. Vivo (mais 6 no processo).

Instituto ANSA No entanto, os números permanecem mesmo que o perfil administrativo mude a nível político

Conte: Câmara não vai votar ajuda de TL ‘já é uma decisão clara’

Já é uma decisão clara não votar o auxílio dl hoje na Câmara, porque a questão dos méritos que esperávamos é importante para nós, há a questão da coerência e linearidade, então não há nada de novo. Espera-se, está tudo claro”, disse o líder dos M5s Giuseppe ConteEle chegou à sede do movimento sem responder o que aconteceria com a votação do auxílio dl no Senado e a verificação solicitada pela FI e pela Lega.

Instituto ANSA Conte: ‘Escolha de estabilidade na sala’

Posições das partes sobre a resolução M5S

“Pedimos ao presidente Mario Draghi a partir de Para escapar dessa lógica de chantagem política E a situação deve ser levada em consideração. Estaremos na última parte da legislatura, assim como somos responsáveis ​​pela formação do governo Draghi. Por isso pedimos que haja um Verificação da maioria Para entender quais forças políticas querem apoiar o governo, não para alternância e ganhos eleitorais, mas para realizar reformas e proteger os interesses dos italianos”. Silvio Berlusconi. “Bem, um pedido de esclarecimento sobre o funcionamento do Governo, incluímos a necessidade de acabar com as leis sobre drogas gratuitas e cidadania fácil. Os italianos não esperavam isso dessa maioria! ”, disseram fontes Liga.

Uma cúpula de emergência foi convocada por Silvio Berlusconi em Argore. Como se viu, chegaram o coordenador nacional Antonio Tajani e os chefes de equipe Annamaria Bernini e Paolo Barelli.

Instituto ANSA “Os nossos são os únicos sacrifícios.” Mas Salvini continua suas batalhas

“Crise energética, inflação erodindo o poder de compra das famílias, pandemia de covid, tensões internacionais. O momento político precisa de seriedade e pragmatismo, não de provocações ou divergências. Sinkestel é uma ameaça ao trabalho deste governo Unidade nacional. A decisão de deixar a Câmara Dl Aid é muito séria e não pode ser sem consequências” Vamos Itália Em nota ao final da reunião, foi chamado TajaniEstiveram presentes líderes de equipe, gerentes azuis e funcionários do governo.

“Votamos pela confiança, votaremos a favor do acordo total do governo de emergência e da ordem de assistência para suas medidas. Mas não votaremos em você, e digo que não votaremos a favor disso. Medicamento Fácil, o Cidadania FácilImigração Eles são Desembarques Fácil, o Voltar para Fornero Facilidade ou reforma Registo Predial A valores de mercado. Somos responsáveis ​​pelas questões econômicas e assistenciais, mas não descartamos a mera retórica. “Foi assim que o Vice-Presidente da Lega Massimo Bitonzi, Presidente da Comissão de Orçamento e Chefe do Departamento de Atividades Produtivas do Partido, concluiu o anúncio do voto. Câmara na Câmara sobre a Câmara. Ontem Matteo Salvini – Atro falou na festa festa em Brescia: “A partir de amanhã Só votaremos no que a Itália e os italianos precisamDeixamos o resto para Pd e M5S”.

“A escolha política do M5 foi intensa. Qualquer tentativa de enfraquecer ou pôr em perigo o governo nas últimas semanas foi um vilão. Considere isso O mesmo vale para Conte e Salvini E para qualquer um que questione a administração Draghi. “Assim senador Pd, Andrea Marcucci Depois que os M5s não votaram o decreto de ajuda na câmara.

“Seria um absurdo ignorar os italianos ao não votar em uma medida importante como o Auxílio DL, que destina dezenas de bilhões contra contas caras e energia cara. todas as forças políticas, mas há aqueles que se escondem atrás do egoísmo partidário, pensando apenas na reeleição. É assim que o país é derrubado”. comissões da Câmara e do Senado. Juntos para o futuro.

“Os M5s não votaram em Dl Aiuti. O boneco de Conde começa. Pelo menos não temos covid em 2019, guerra na Ucrânia e inflação em 8%. “Então, o presidente da Italia Viva no Twitter, Ettore Rosado.