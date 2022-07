Draghi abre para Conte. “Mas não haveria bis sem Cinquestelle” – Corriere.it

a partir de Mônica Curzoni

Adverte Premier League: “Há quem prenuncie a desgraça em setembro. Sugestão hipotética para quartos? Você vai ter que perguntar a Mattarella. Entrevista com Letta (Feels Goalie)

Se o governo pode trabalhar, continua, se não funcionar, não funciona. O que parece digno da nobreza de La Polis é a verdadeira e profunda razão pela qual Mario Draghi se hospedou no Palazzo Sigi. Nenhum progresso pode ser feito com sanções e ameaças políticas, e o primeiro-ministro diz com força em uma entrevista coletiva, expressando as palavras com tom irritado e eloquência das mãos: “Muitas pessoas dizem que vão em setembro. Destruição, ameaças de terríveis coisas … O governo não age com ultimatos, perde o espírito existente.

Aviso a Conte e Salvini. E essa é a resposta “Verificação do Estado” pedida por Berlusconi. O chefe do Executivo não perdeu a vontade de avançar para lidar com emergências, mas só poderá fazê-lo se as forças políticas ratificarem o acordo majoritário assinado em fevereiro de 2021. E porque ele não mudou de ideia. Não haveria governo Draghi sem 5 estrelas Graças à divisão de Luigi Di Maio, Draghi Bis não o fará, embora Abacus diga que os números parlamentares permanecerão mesmo que o movimento permaneça..

Draghi admite que as fibrilações foram “significativas” e diz que as tratou “bem”. Mas se eles impedem o governo de fazer seu trabalho, o progresso é impossível. Perguntam se ele está preocupado com as exigências e declarações de Salvini, e Draghi, em tom entre irritação e sarcasmo: “Eu dei um exemplo, você coloca o nome que quiser.. É realmente um sofrimento extraordinário estar neste governo, é um grande esforço e se você tem a sensação de que não está satisfeito com o que o governo está fazendo, temos que ser claros.” Aqui Draghi se refere a uma frase que serve como um lintel para o seu raciocínio: “Se o governo pode funcionar, continua, se não funcionar, não funciona.” READ Agora ele foi acusado de assassinato - Corriere.it

A intriga da crise envolve e se o primeiro-ministro tem o cuidado de não enfatizar as dificuldades, dramatiza o secretário democrata. Depois de ver Tragi, Enrico Letta pede ao presidente Mattarella que convoque uma reunião conjunta das comissões da Câmara e do Senado hoje. Para reiterar, “O Partido Democrata é o partido da estabilidade e das instituições”.. Amanhã pode ser o último dia do governo, mas Draghi fala aos jornalistas sobre seu trabalho e o “contrato social” que quer fazer com sindicatos e empresários.

Convocou uma conferência de imprensa e entrou na sala polivalente com os ministros para explicar as medidas em estudo. Giancarlo Giorgetti E Andréa Orlando e, Primeiro, ele envia o “sinal” solicitado com uma carta-ultimatum de nove pontos ao M5S: “Quando li a carta apresentada por Giuseppe Conte, encontrei muitos pontos que convergem com a agenda do governo. As questões discutidas com os sindicatos são absolutamente nesse sentido, são pontos necessários a levantar».

A abertura demonstra claramente a determinação de Draghi em salvar o governo de unidade nacional, mesmo com os partidos abalados pelas tensões e pela perspectiva de uma votação antecipada. Se Conte e seus senadores inquietos quiserem entendê-lo, o sinal está aí e Draghi pretende seguir a Europa pelo caminho do salário mínimo. “Implantar medidas estruturais para aumentar os salários líquidos”, “reduzir a carga fiscal dos baixos rendimentos, de forma decisiva e graças aos lugares nas finanças públicas”.

Algo deve ser feito com urgência para combater o mau trabalho, porque “os números do Istat são dramáticos e vão piorar com a inflação”. Todas as intervenções que o primeiro-ministro considera importantes e necessárias, conclui com um sorriso: “Se caber na agenda de Conte, estou muito feliz, também acho.” No entanto, há um forte e claro não e diz respeito à demanda do M5S (e Salvini) para financiar medidas adicionais de déficit: “Não é esperado um desvio orçamentário por enquanto.” READ Queimar é "um jogo emocionante": a casa de Lauren de Benedetto em Paris

Hoje contigo O Conselho Nacional do M5S se reunirá e espera-se um veredicto amanhã: dentro ou fora. O que Draghi fará se os senadores do M5S saírem do salão do Palazzo Madama e não votarem sua confiança no decreto de ajuda, mesmo tendo votado na Câmara? O primeiro-ministro renunciará ao Quirinal? Será enviado de volta a eles para ver se eles ainda têm a maioria? Quando surge a pergunta, Tragi escurece o rosto e anuncia a resposta por meio de pontos, que são apostas difíceis. Primeiro, inquietante: “Pergunte ao presidente Mattarella”. Segundo: “Para mim não há governo sem 5 estrelas, não há governo Draghi sem o atual governo”. O terceiro, 5 estrelas, corre o risco de decidir abrir a crise no outono, levando o país a uma votação antecipada: “Não comento cenas fictícias, porque elas fazem parte do que está acontecendo. Ser um dos atores , o meu não será um julgamento objetivo e imparcial.

Por outro lado, o encontro com Landini, Spara e Bombardier foi “positivo”. e, com eles e os Ministros presentes, agradeceu ao Primeiro Ministro Brunetta e Patuvanelli. Mesmo em comparação com outros grandes países da zona do euro, a economia italiana está apresentando um desempenho melhor do que o esperado. A nossa “continua a crescer, mas as previsões estão repletas de riscos”. O primeiro e mais grave é o aumento do custo de vida, que, junto com a inflação, “corrói o poder de compra das famílias vulneráveis ​​e aumenta os custos de produção das empresas”. Devem ser tomadas medidas para proteger o emprego, as pensões e os salários e “temos de nos unir para o fazer”, governo e parceiros sociais.

Uma nova reunião deve ocorrer em duas semanas, sinal de que a consulta continuará. Ainda falaremos sobre os acordos coletivos, a carga tributária e a ação de “corpo inteiro” para ajudar famílias e empresas e sustentar os salários., Chegará no final de julho. “Mas não é como se não tivéssemos feito nada”, explica Draghi, referindo-se aos 33 bilhões de recursos já alocados. READ Portugal estende controles na fronteira espanhola até 15 de abril

à noite, Convidado de honra em jantar com jornalistas estrangeiros, Draghi dá uma tela autodepreciativa. “Foi uma ocasião mais leve – exibida para o Chefe Introdução engraçada – Há uma pessoa à espera de um transplante de coração, dada a escolha entre um homem de 25 anos em excelente condição física e um banqueiro central de 86 anos. Ele escolhe o segundo ». Repórteres riem: “Por quê?” E Draghi, zombando dos aplausos: “Ora, nunca foi usado!”.