Futebol Europeu Feminino: Onde assistir Holanda x Portugal

viagem para futebol feminino europeu Grupo C e em 21:00 Isso seria uma reviravolta Holanda e Portugalcompetir em pé de igualdade.

Apesar da enorme diferença que separa as duas seleções no ranking da FIFA, vê-se A Holanda está em quarto e Portugal em trigésimoAs duas equipes entrarão em campo separadamente Um ponto cada na fase de grupos. De facto, graças a uma excelente diferença de golos, Portugal está atualmente no topo da classificação provisória.

A estreia da seleção portuguesa no Campeonato da Europa de Futebol Feminino revelou-se surpreendentemente emocionante.

A equipe de Francisco Neto, que se classificou para o torneio depois da Rússia, enfrentou a seleção suíça no jogo de abertura. Depois de um empate na primeira parte após dois golos nos primeiros 5 minutos de jogo, Portugal mostrou outra cara. Com efeito, na segunda parte, Portugal mostrou determinação e boa organização, encontrando equilíbrio e dominando a segunda parte do jogo.

eu’Holanda Seu papel dispensa apresentações. Uma equipe com um elenco profundo e talentoso, o início de sua jornada europeia é diretamente contra o adversário mais temido, a Suécia de Kosovare Aslani. O resultado final de 1 a 1 foi realmente mais parecido do que as duas equipes imaginavam, que continuaram se estudando por 90 minutos.

A seleção holandesa entra no torneio com o objetivo de defender o título europeu que conquistou em 2017, mas com uma nova liderança no banco de reservas, o treinador britânico. Mark ParsonsEle treinou a equipe americana da NWSL de 2015 a 2021 Espinhos de Portland.

No entanto, Parsons terá que abrir mão de sua melhor lança na partida contra Portugal. Vivian Miedema é forçada a pular a segunda rodada do grupo após testar positivo para Covid-19.Infecção em ascensão entre atletas do sexo feminino na Inglaterra.

No entanto, a equipe holandesa tem uma equipe encorpada que pode lidar bem mesmo sem esse preenchimento. Já Portugal, embora talvez menos no papel, jogará abertamente, provavelmente contando com talento criativo. Jéssica SilvaAutor do golaço que empatou contra a Suíça.

Uma corrida que promete um espetáculo que torna tudo possível, Sky Sport 1 e Sky Sport Football serão transmitidos na TV, gratuitos no Rai Sport e streaming no RaiPlay.

À tarde, por outro lado, Suécia e Suíça se enfrentam e o resultado também afetará a dinâmica da partida da noite.