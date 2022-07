Dl Aiuti, M5S sem voto de confiança. Conte: “Não participaremos da votação” no Senado

Anúncio do presidente do 5S durante a Assembleia Paritária de Membros do Parlamento antes da votação no Palazzo Madama. Após a reunião do Conselho Nacional do movimento, foi tomada a decisão de se abster e sair da sala. Conte-Draghi telefonema durante o dia. Fontes da Lega: “Se eles saírem da sala, a maioria se foi”. “Se o governo falhar, você vota”, disse Salvini. À noite, um telefonema com Berlusconi. Maloney: “Eleição instantânea”

O M5S no Senado não votará no voto de confiança do governo sobre a ajuda. O presidente Giuseppe Conte anunciou isso durante uma reunião de parlamentares do Movimento 5 Estrelas. “Não vamos participar da votação”, disse ele no Senado amanhã (14 de julho, Ed). Deixe a câmara. A decisão veio após o Conselho Nacional do movimento: a reunião foi interrompida por mais de 5 horas, por volta das 15h30, e depois retomada, considerando o telefonema entre Mario Draghi e Giuseppe Conte. À noite, então representantes e senadores pentastelados reuniram-se em assembléia conjunta, aberta pelas palavras de Conte. A decisão da M5S pode abrir uma crise. “Se 5Stelle deixar a câmara, a maioria irá embora”, comentou League. Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, após telefonema, reiteraram o “pleno cumprimento”. Georgia Meloni pediu “eleições imediatas”.

Conte: “Não estamos prontos para pagar uma conta em branco”

Draghi no Quirinal. Dl Aiuti, OK Câmera: M5S não participou da votação

No Senado, “só podemos agir com consistência e linearidade, os cidadãos não vão entender outra solução”, disse Conte durante seu discurso. “Hoje tive uma entrevista com o primeiro-ministro Draghi, também conversamos sobre outras coisas, e tenho que registrar a disposição do presidente em nos atender em todos os assuntos. . São necessárias ações”, enfatizou. Estamos absolutamente prontos para dar uma contribuição construtiva ao governo e ao primeiro-ministro Draghi, mas não estamos disponíveis para pagar uma conta em branco, não por arrogância, mas por sensibilidade às famílias e negócios”, acrescentou. “M5S – declarou – mesmo com soluções há meses nesta crise. , a única força política que se questiona com grande intensidade. O único poder para pressionar o governo em emergências é o único poder sem medo. Calibrar as ações políticas de acordo com a realidade concreta vivida pelo país.

Na RDC: “Nunca permitiremos que seja removido”

Mais uma vez: “Draggi anunciou um decreto substancial no final de julho, uma importante reunião política, reconhecendo implicitamente o que o M5S vem dizendo há algum tempo que a ajuda destinada não é suficiente. Eles são uma solução tampão. Hoje, famílias e empresas podem fazer Espero uma ajuda substancial até o final do mês. E isso por causa do movimento 5 estrelas”. “Se hoje mais de um milhão de famílias enfrentam a pobreza, é por causa da renda de cidadania que alguém quer retirar, como deixamos claro ao primeiro-ministro Draghi, nunca permitiremos que seja retirado”, reiterou o presidente. de movimento. Em seguida, dirigindo-se ao resto do partido, disse: “Convido todos os poderes políticos a lidarem com o conceito de responsabilidade com cuidado: quem rasga a roupa e atira flechas, pronuncia julgamentos de responsabilidade à direita e à esquerda, deve olhar para o seu quintal … Pergunte a si mesmo se eles são responsáveis ​​por esse estado de coisas.