Verona critica Dom Senti por comentários sexistas: Centenas de alunos e professores na praça para defender Dom Marco Campatelli

“Devolva-nos Dom Marco. Não interfira mais na vida e na escola desta cidade”. Centenas de pessoas AlunosEx-alunos, mas também muitos colegas e dezenas de pais saíram às ruas ontem para gritar em voz alta o Bispo de Verona Giuseppe Senti restaurar Don Gambatelli De onde “Mafi” no ensino médio 22 anos de idade Desempenha o papel de padre religioso, consternado com a decisão do monge de excomungar o padre que “permitiu” que ele criticasse seu “patrão”. De fato, durante a campanha eleitoral, durante a votação, o candidato número um da Diocese de Verona havia convidado a considerar qual dos dois (Esporina E Tomasi) As palavras “família da vontade de Deus e não mudada pela ideologia de gênero” foram palavras que não agradam Don Marco, ele pegou papel e caneta e escreveu para a empresa “Adista” para expressar seu protesto. Sua distância do bispo.

Poucos dias depois, Gendi, antes de deixar a diocese da qual se demitiu – ainda hoje o Papa nomeou Monsenhor Domenico Pompili como o novo bispo de Verona para substituir Senti, de 75 anos – anunciou que havia dispensado o padre de seu cargo. Salão Uma tempestade foi desencadeada, trazendo centenas de pessoas, especialmente jovens, para a Piazza Dante, que lutaram contra o monsenhor. Alunos subiram ao palco: representante da empresa Desculpe Ottavia Perili; Emma Massey do corpo discente; Camila Verona rede de alunos do ensino médio e Roberto Macadanza Aos professores.

“Sou ateu, mas sigo a religião na escola porque lá está Don Marco. influenciar o voto na campanha eleitoral. Cale sua boca É retrógrado. Sabemos quem ele é: esta não é a primeira vez que ele adota esse tipo de abordagem. Ele já havia feito isso com declarações contundentes contra a comunidade LGBT. Camila defende a professora: “A hora da religião com Dom Marco é estimulante. Ele nos fala sobre os acontecimentos atuais e Alta Merini lê para nós”.

Emma Massey Ele não teve nenhum problema em definir o monsenhor como “grotesco”. Ela também era agnóstica, mas nunca desistiu da religião graças a Don Campetelli: “O bispo renunciou, mas antes de sair queria punir Don. Mas não desistimos: enviamos dezenas de cartas Cale sua boca. Não é fácil conversar com ele, mas nos pedimos para mostrar nossa solidariedade na praça esta noite. Dom Marco. Ele nos ensinou a defender os valores de liberdade e justiça, e nós o defendemos hoje. Ainda mais difícil Fabio Nisidi, 18: “É um rancor, uma clara vingança. A mensagem é clara: o bispo expressa assim a sua intervenção e a influência que exerce sobre os fiéis. Os professores também lançaram uma petição online em apoio ao colega, que ele coletou em poucas horas 6.800 assinaturas.

Enquanto isso, à tarde veio uma refutação da Cúria. O Serviço Diocesano de Doutrinação Católica escreveu em uma nota: “A demissão pelo IRC contra o padre Marco Campatelli não foi continuada”. A diocese nega a existência do procedimento de demissão, argumentando que não é da competência do bispo, mas que requer um processo envolvendo estruturas escolares. “Dom Marco está no comando este ano, que começa no início do ano letivo em 1º de setembro e termina no próximo ano em 31 de agosto. Enquanto isso, Dom Giuseppe Senti estará ausente, mas a Diocese pede esclarecimentos: “Convidamos aqueles que divulgam a notícia a mostrar alguns documentos que atestam esta demissão, caso contrário o amor à verdade e o respeito à profissão O recrutamento de Campatelli foi formalizado com o Decreto Presidencial 175/12, seguindo o procedimento estabelecido em 1984 com a revisão do contrato: ‘O ensino da fé católica é normal da Diocese. Por autoridades escolares habilitadas pela lei estadual, em acordo diocesano normal, não revogadas, não nomeadas. Não é o bispo quem nomeia e destitui, mas a autoridade eclesiástica e a qualificação dos leigos devem ser revogadas com um certo procedimento conhecido pelo clero, e não por uma palavra do bispo.