Verão em Paris. De Luc Tuymans ao Renascimento português, as melhores exposições na Ville Lumiere

1. A Idade de Ouro do Renascimento Português No Louvre

A partir de 10 de junho

o O Museu do Louvre Dedica uma revisão abrangente ao Renascimento português da primeira metade do século XVI, que surgiu do mecenato visionário dos reis Manuel I (1495-1521) e João III (1521-1557), que se rodearam de pintores da corte. , a escola portuguesa de pintura viveu uma época de ouro.

2. Luc Tuymans: Eternidade Por David Zwirner

A partir de 10 de junho

David Zwirner presentes EternidadeUma exposição dedicada a Luke Duymans (1958), que chama a atenção para o conceito de ilusão como metáfora da história da pintura e da crescente desintegração da sociedade ocidental, enfatiza a dissociação entre ver e saber que é uma característica distintiva de sua prática. Duymans foi pioneiro em uma abordagem não narrativa da pintura figurativa, explorando as maneiras pelas quais a informação pode ser colocada em camadas; Para suas obras, ele usa paletas suaves que lembram uma memória fraca.

3. Tatiana Trove. Le Grand Atlas de la Desorientation No Centro Pompidou

A partir de 8 de junho

italiano Tatiana Trove (1968) A Galeria 3 foi solicitada para ocupar 800 metros quadrados do andar da Dell. Centro Pompidou Reconsiderado usando materiais diferentes. O resultado é um conjunto de alguns desenhos inéditos e especialmente criados que nos permitem capturar toda a riqueza de imagens de inspiração arquitetônica a partir da abordagem artística do artista.

4. Desfile de feridas Por Peça Única

A partir de 21 de junho

Nico Vascellari (1976) ocupou o cargo de A peça é única com Desfile de feridasTrês Séries «AparênciasAlternando continuamente, mudando o espaço para sua posição.

5. Carla Giraldo Volo: Outra história de amor

A partir de 17 de junho

No estudo de MPE, Maison Européenne de la Photographie, fotógrafo franco-dominicano CARLA HIRALDO VOLO (1992) apresenta seu mais recente projeto Outra história de amorBaseado em uma história pessoal: seu relacionamento com um homem que secretamente levava uma vida dupla.

6. Um toque marroquino Por Robilant + Voena

A partir de 17 de junho

Desde seus primeiros trabalhos, Armando Marrocos (1939) foi capaz de combinar os parâmetros abstratos da matemática e da geometria com gestos densos com implicações míticas e ritualísticas inspiradas em sua aparência de Salento. Robiland + Vona Esta série oferece «entrelaçadoIniciado na década de 70, inclui a metodologia do artista e as dimensões figurativas de sua obra.

