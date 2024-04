A neve vem e descama em altitudes cada vez mais baixas (montanhas) nos Alpes e Apeninos

Neve cai nos Alpes

Fase do frio pior clima na Itália: Com a esperada queda nas temperaturas, a neve retornará em altitudes mais baixas. Depois dos Alpes, chega agora a vez dos Apeninos. Na sexta-feira, 19 de abril, a neve irá avançar em direção ao centro-sul da Itália, afetando todo o setor dos Apeninos. De Abruzos Molisecom escalas até 1000-1200 metros. Também não há escassez de neve nas montanhas Basílica E CalábriaEmbora a uma altitude um pouco mais elevada.