Suárez estará perto, potencial oferta do Chelsea por Leo

A esta hora o Milão Especialmente ativo no mercado: segundo rumores, a direção rossonera chegou a um acordo para a chegada do atacante em Milanello. Luís Suárez.

Quanto ao mercado emissor, o Chelsea Os rossoneri podem ter chance de garantir o desempenho do português Leão. Na defesa, o Milan perderá Caldara após a saída de Romagnoli, que deverá ser emprestado por mais uma temporada.

Possível surpresa do AC Milan

Nas últimas horas, a incerteza sobre o encaixe entre o Milan e o atacante uruguaio começou a se espalhar. Luis SuarezAgora liberado do Atlético Madri e livre para buscar um destino melhor para o seu futuro.

O atacante de 87 anos pode estar em sua última grande experiência em um grande clube europeu, e é por isso que ele prefere mirar o Milan a se casar na vizinha Monza, que ainda está tentando escolher o jogador e seu agente. Vermelho e branco. Nova promoção.

Se Milão escolher SuárezCom toda a probabilidade, salvo quaisquer saídas, o mercado que entra no departamento ofensivo pode ser considerado fechado, a bateria de atacantes importantes já está à disposição de Pioli e o Diabo pode “rodar” em todas as competições. Estar noivo.

Você trabalha tanto nas despesas quanto nas receitas

Vários grandes clubes europeus estão de olho em Raffaele Leo.

O avançado português recebeu uma proposta de renovação do Milan e está a ponderar a prorrogação ou não do seu contrato, que atualmente termina em 2024. Se ele não estender, o clube do AC Milan pode avaliar ofertas importantes e aceitar uma quantia não inferior a 100 milhões. Euros não correm o risco de perder zero no futuro próximo.

Até hoje, o clube continua muito interessado ChelseaOs rossoneri podem fazer uma oferta à direção, mesmo que o clube milanês, que quer pelo menos € 80-90 milhões, a rejeite.

Na defesa, após a saída de Alessio Romagnoli (agora na Lazio), Mattia Caldara Ele deve ser emprestado ao Spezia, então Pioli deve jogar a temporada inteira com quatro zagueiros que podem rodar facilmente em todas as competições.

