Previsões para sábado, 24 e domingo, 25 de julho de 2021

Venha para Roma quente e abafado. Conforme previsto pelo meteorologista Stefano Kisu 3Bmeteo, Graças a um anticiclone africano estável de fim de semana, que se fortalece no centro-sul da península, levando massas de ar quentes mas muito úmidas à região. Portanto, o sábado costuma ser ensolarado, com esmaltes espalhados passando à noite; O clima mais quente, com temperatura máxima de 34-35 a C na cidade e 36 ° C nos subúrbios do leste O vento vai soprar com ventos moderados à tarde.

Tempo em Roma no fim de semana

Um domingo constante continuará, mas será caracterizado pelo transporte de treliças e nuvens espalhadas ou às vezes estendidas, que nublarão o céu ao longo do dia. O clima é muito quente e brilhante à noite; Máximo 33-35. Entre C. Vento moderado de sudeste.

Quente e ruim em Roma

Uma cena semelhante na segunda-feira, um dia entre o sol e as camadas mais próximas de 34-35 ° C. Portanto, dias de intenso calor nos aguardam, e o entardecer de valores próximos a 29-30 C; Preste atenção ao desconforto físico causado pelas altas temperaturas, principalmente no meio do dia, principalmente para quem está em situação de risco. Pode haver mais nuvens e temperaturas um pouco mais baixas na terça-feira.