Rooney sobre Ronaldo novamente: “A idade chega para todos”

Continue a pergunta e responda no meio Wayne Rooney E Cristiano Ronaldo. Desta vez o ‘serviço’ está a cargo de um inglês, que fala um português particularmente simpático: “A idade atinge todos nós e Cristiano luta para enfrentar a realidade.” Palavras ditas na frente das câmeras de televisão Cnn Porque agora as polêmicas também cruzam o oceano e o Cr7 é bem conhecido na América onde querem vê-lo no clube de Mls a partir da próxima temporada.