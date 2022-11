100 euros para gêmeos, bônus de TV, IVA, Rdc e pensões

Jornalista profissional desde 2017, escrevo sobre notícias e atualidades econômico-políticas, sempre me interessei por questões sociais e esportivas. Interessado por música, tive várias experiências em rádio. Depois de me formar com um mestrado em Jornalismo em Turim, mudei-me para Palermo, onde nasci, por vários anos, por enquanto.















O conflito de governo entre o primeiro-ministro chegou ao fim Georgia Maloney e os Líderes da Maioria sobre medidas a serem incluídas na legislação orçamentária, Uma reunião de gabinete está prevista para segunda-feira e terça-feira. Entre as principais medidas da manobra, foram confirmados um acordo fiscal, um corte na cunha, um imposto único e ajuda contra os altos preços da energia. Mas da cimeira surgiram notícias sobre as pensões, um pacote de contribuições familiares, a zeragem do IVA para alguns bens primários e o refinanciamento de bónus de televisão e descodificador, que custariam no total 30-32 mil milhões de euros.

Principais Atividades: De Contas a Imposto Fixo, Pensão a Renda Residente

Esboço da Lei Orçamentária discutida pelo Ministro-Chefe Geórgia MeloneyOs vice-primeiros-ministros Matteo Salvini e Antonio Tajani e o ministro da Economia, Giancarlo Giorgetti, juntamente com os líderes dos grupos Fdi, Lega, Forza Italia e Noi Moderati, chegarão após o sinal verde do CDM na Comissão de Orçamento da Câmara. , a ser votado em sala de aula no dia 20 de dezembro.

Pelo que emergiu da reunião majoritária, há pontos consistentes Déficit de 21 bilhões para enfrentar preços de energia mais altos Com a ajuda de contas para empresas e famílias.

O executivo pretende elevar seu teto linha plana 15% para trabalhadores independentes e IVA entre 65.000 e 85.000 euros. Já para os funcionários, será explorada a redução da tributação sobre os bônus de produtividade.

O governo Maloney também está investigando renda básicaPara descobrir que os destinatários são residentes na Itália.

Naquele dia Pensão, Por fim, a solução para contornar a Lei Fornero seria deixar o trabalho aos 62 anos e fazer 41 contribuições, uma cota de 103. No campo previdenciário, destaca-se a expansão da Ape Sociale e da Women’s Choice.

Intervenções em notas fiscais e cunho tributário

Confirmado Isenção de imposto Para pastas até 2015, anulação de dívidas ao Estado até mil euros e multas reduzidas em mais de 3 mil euros. Outra reflexão será sobre o benefício fiscal para repatriação de capitais não declarados do exterior, que não será incluído no projeto de lei agora.

Haverá outra confirmação de intriga Corte o pino da linha em dois pontos Seu peso é de 3,5 bilhões de euros.

O vice-primeiro-ministro Antonio Tajani deu uma entrevista à imprensa quando chegou ao Palazzo Sigi para a cúpula majoritária sobre a lei orçamentária.

Inovações na mesa do governo devem passar de 100 para 200 euros.Uma única verificação universal Mais 100 euros para famílias com quatro ou mais filhos e para famílias com gémeos até aos três anos.

Também é considerado um Zeroização do IVA 5% de desconto por um ano em itens essenciais como macarrão, pão e leite e produtos de higiene feminina como fraldas e absorventes.

O Ministério da Empresa e Made in Italy apresentará o plano de refinanciamento Bônus de TV e decodificador Alocação de 100 milhões para 2023. Estas são as duas contribuições existentes para a compra de televisores em euros e para a compra de aparelhos de televisão sem raspagem ou descodificadores, com uma contribuição de 20 mil euros, 30 euros ou, se o preço de venda for inferior, para famílias com Isee.