Scriottoli traz Francigena para a Europa

Vetralla – 60 mil euros foram recebidos por um projeto internacional com Portugal e Grécia

Vetralla – Recebemos e publicamos – Apontamos para o coração da Europa através de Erasmus, Vetralla e Francigena na empresa abrangente “Andrea Scriatoli”.

A empresa abrangente da Vetralla “Andrea Scriattoli” participou com sucesso no concurso para o projeto Erasmus plus, promovido e financiado pela União Europeia, e está a receber 60 60.000 em financiamento para o Programa de Parceria Estratégica Internacional – Ação-chave 2 (Ka 2).

Denominado “Promoção de Caminhos Europeus e Incorporação do Património Cultural e Cívico” (ENRICH), o projecto é dirigido por “Andrea Scriottoli” e é uma escola portuguesa, uma escola grega e a franquia La Via em Tucsia.

A ideia do projecto surge da vontade do Conselho da Europa de valorizar o seu percurso cultural: o “Caminho dos Fenícios” pela Itália “via Francigena”, o “Caminho de Santiago de Compostela” português e a Grécia. Estes itinerários são um apelo à viagem e à descoberta do rico e diversificado património europeu, com o objetivo de concretizar os valores do Conselho da Europa: a proteção dos direitos humanos, a promoção do diálogo cultural e a promoção do património cultural.

Não é por acaso que o projeto nasceu em Vetralla, a principal parada da Via Franchise, que ligava a antiga embaixada de Cassia e trazia viajantes de toda a Europa a Roma há milhares de anos. Hoje, o número de viajantes e viajantes italianos e estrangeiros em Vetralla está aumentando, refletindo como o turismo verde e lento se tornou uma tendência positiva por motivos como saúde e bem-estar, cultura ou religião. Eu ando por conta própria “.

O programa Enrich visa sensibilizar para a importância do património cultural europeu como veículo de inclusão social, máquina de emprego e de crescimento económico; Promover novas abordagens participativas através da utilização das TIC e para a utilização e valorização das tradições ligadas aos povos da Europa que viveram ao longo da história; Melhorar o diálogo cultural através do conhecimento das tradições, costumes e práticas das pessoas do passado.

As atividades previstas, com a duração de dois anos letivos, incluem a troca de documentos e experiências em formato virtual, bem como a circulação virtual de professores e alunos através do eTwinning. Papel e digital, e divulgação dos resultados.

Maria Cristina Salsini será a tutora referente ao professor técnico que será apoiado pelo júri de docentes que ministraram a formação “Educação Avant-Garde, Planeamento Europeu e Erasmus +”; Este comitê supervisionará a implementação do plano nos próximos dois anos.

Empresa abrangente da Vetralla “Andrea Scriatoli”

23 de dezembro de 2021