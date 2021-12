A Campânia fecha! Ordem sensacional do governador de Luca. Detalhes ILMETEO.it

Covid: Fecha a Campânia! Ordem sensacional do governador de Luca. detalhes

Na véspera de Ano Novo da Campânia, aniversários e jantares são proibidos em ambientes fechadosCampânia fecha! A ordem sensacional do governador da Campânia foi discutida e não pouco, Vincenzo de luca, Ele apresentou Novas regras rigorosas antes das férias de Natal E especialmente Para o natal e ano novo. A regra mais discutida e competitiva Localização, Em detalhe, Hospedagem de banquetes E eventos em discotecas ou locais semelhantes, Dentro de casa, Em toda a região. No entanto, é permitido Realizando almoços, Jantares e outros eventos semelhantes, Cumprir com os protocolos aplicáveis, Sentados e com assentos pré-reservados e Dever de usar máscara.

O resultado de Proibição de feriado, Conforme consta da nota assinada pelo Presidente Vincenzo de luca E relatado pelo jornal Embaixador, Entra O resultado do desenvolvimento anormal de infecções registradas nas últimas três semanas E relatado por funcionários de saúde Um aumento principalmente em relação aos grupos de jovens. A nova regra visa, acima de tudo, evitar que insiders continuem irresponsavelmente. Festas escolares, Cerimônias de Formatura, A partir de Aniversário E semelhantes.

Também o Governador Recuperado Campânia Está em prática O uso de máscaras mesmo fora desencadeou um teste, Mesmo com obstáculos, Pela policia E policia municipal.

Finalmente, durante sua coletiva de imprensa semanal, Por Luca O governo examinou a situação, Campania disse que há risco de fechamento de escolas Atividade econômica em meados de janeiro Se você não usar Tenha cuidado durante as férias.