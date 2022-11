Collymore rebate CR7: “Ele só pensa em si mesmo, jogou merda no United e Ferguson, Sir Alex será destruído”

A entrevista explosiva do português o levou a assumir uma postura diferente contra o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro. A última notícia vem do ex-atacante inglês Stan Collymore, que enfrentará Portugal frente a frente.

Mesmo com o início da Copa do Mundo, o caso Cristiano Ronaldo na Inglaterra (e além) ainda está em jogo. A entrevista explosiva do português com Piers Morgan fez com que ele adotasse uma postura diferente contra o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro. A última é do ex-atacante inglês Stan Collymore, que, em entrevista ao Mirror, rebateu de frente o português.

Crítica à Unidade — “Cristiano Ronaldo sentou-se com Piers Morgan e teve uma entrevista séria, e ele nunca deveria jogar pelo Manchester United novamente. É verdade, as coisas não têm corrido bem no United nos últimos anos, mas ainda estamos falando sobre um dos clubes importantes do mundo, e foi isso que o tornou grande de qualquer maneira. É o Real Madrid ou o Sporting. Não o Lisboa, foi o United que pegou um garoto que estava fazendo 65 duplas por jogo, mas não tinha foco para saber o que era suposto fazer e o transformou em uma estrela de classe mundial.” United e, claro, seu empresário na época. ‘Foi Sir Alex Ferguson, os outros jogadores do clube, os gerentes e aquele ginásio horrível. E aposto que Sir Alex será destruído porque Ronaldo defecou em tudo, desde a equipe lá até tudo o que ele representa, até o lendário treinador que ainda é uma figura paterna para ele”.

Melhor nos bastidores? — Embora algumas das críticas de Ronaldo sejam bem-intencionadas, Collymore acredita que elas deveriam ter sido consideradas levianamente. “Alguns torcedores do United vão argumentar que ele está certo, é por isso que estamos indo mal, e ele está certo. Mas se você ama seu clube, não seja direto em entrevistas públicas, porque fazendo isso você não está inspirando ninguém. Convide gerentes para suas casas, mostrar-lhes fotos dos ginásios do Real e da Juventus, ‘Ele deveria ter feito algo assim para tirar o máximo proveito disso.Ele deveria ter feito essas coisas nos bastidores, mas não o fez porque estava com raiva. Como sempre, coloca-se à frente de tudo, até de um clube que sempre disse que queria.” READ Já visitou o polo esportivo do clube

O futuro do CR7 — Agora, o que fazer? O ex-atacante tem uma ideia própria. “Agora o único lugar para ele é a Arábia Saudita ou o Catar, porque se você é um time que almeja a Liga dos Campeões, se você pode pagar, não quer de qualquer maneira. Por outro lado, se você é um time menos famoso, se você quiser, não pode pagar.” Ele é o jogador de futebol mais seguido e agora os clubes o verão como uma realidade negativa porque sabem que ele é capaz de destruir o ecossistema de um time. Então, meu A mensagem para o United é: ‘Mande-o embora, você deu tudo a ele, ele lhe deu muito, mas nesta situação. Ninguém vai ganhar, vai terminar em divórcio’. E Collymore certamente será adicionado… para a lista negra de CR7.

19 de novembro

