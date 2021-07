O jornal espanhol Eldesmark entrevistou a morte de Helio Sous, ex-treinador de Diego Dolot e atual treinador da seleção do Bahrein durante a seleção juvenil portuguesa. O treinador português deu boas palavras à direita.

Sobre as melhorias do Talot – “A evolução de Diego Dolot tem sido consistente e muito positiva, desenvolvendo novas qualidades nestas temporadas e nas experiências que teve. Diego superou todos os desafios de sua carreira até agora. Parece-me que seu desenvolvimento está indo em linha com isso .Isto criou desequilíbrios nos metros finais, e nos últimos anos tem progredido defensivamente: as suas capacidades defensivas melhoraram muito ”.

Na European A Series – “Ele enfrentou desafios difíceis, sempre deu boas respostas e me parece que esta última temporada na Série A o melhorou ainda mais na defesa. Como vimos no Campeonato Europeu Sub-21, nos melhores torneios e no Campeonato Europeu Sênior, Diego está se destacando como um grande jogador quando se trata de não ser considerado um desafio, o jogo contra a Bélgica jogou tão bem em uma partida tão difícil. Diego ainda tem muito a fazer, mas seu crescimento foi como todos pensávamos.

Em seu futuro – “Talot está pronto para jogar em qualquer campeonato, já demonstrou ao jogar por grandes clubes da Inglaterra e da Itália. Já tem muitas vitórias, pode-se comprovar pelos companheiros nas categorias de base”.

Na experiência de treinamento – “Tive o privilégio de treiná-lo por 4/5 anos e ele sempre tem a melhor capacidade de aprender e a vontade de continuar a melhorar. Ele sempre joga no limite e se prepara bem. Já está nas seleções juvenis e nas camadas jovens do Porto, que tiveram as qualidades de jogar sem problemas de direita e esquerda, o que é muito importante. É muito forte no ataque, tem boa velocidade e sabe fazer bons cruzamentos, e tem feito muitos progressos na defesa, principalmente graças à experiência que adquiriu na Itália. Ele pode ser um líder, ele tem um caráter competitivo ”, finalizou.