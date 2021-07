O microônibus colidiu de frente com um trecho de 5-6 metros de estrada na estrada em Capri: motorista morto, 19 feridos

UMA Mini onibus Aproximadamente a bordo 25 pessoas Um fora da estrada Capri. De acordo com relatos iniciais, 19 pessoas ficaram feridas e uma morreu, disse o motorista. O microônibus da ATC estava envolvido no transporte público na ilha: estará lá depois que a barreira de segurança rodoviária for quebrada Apressado a uma distância de 5-6 metros Na calçada de um banheiro, a poucos passos do mar quebrando o telhado e a parede do prédio. O acidente ocorreu na zona costeira de Marina Grande. Entre os feridos 8 Eles se importam Suave Kapilubi está agora no hospital em Capri, 2 sérios e 2 é muito sério, Transportado para Nápoles em um helicóptero de primeiros socorros. Uma criança, segundo soube, sofreu dupla fratura e foi transportada por helicópteroHospital Marítimo de Nápoles.

Esta manhã o trânsito da ilha estava muito confuso para a época turística e o problema técnico: só hoje Engraçado Ficaria congelado na Marina Grande. A situação foi confirmada pelo prefeito Marino Lembo Quem está no hospital na ilha para verificar pessoalmente a saúde dos feridos. O prefeito explica: “O Funicular de Capri é uma fechada Problema técnico. Possíveis falhas ”, sublinha.

A dinâmica do acidente ainda está sendo rastreada: o ônibus estava subindo na estrada quando encontrou uma curva, escapou do controle do motorista, o guarda quebrou o trem e colidiu com a praia abaixo.

O artigo está sendo atualizado