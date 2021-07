Definição e solução: Fernando __: Poeta e escritor português famoso. Abaixo está a resposta para resolver palavras cruzadas Semana do quebra-cabeça E outros jogos como Codicross.

Se você conhece outras soluções para a mesma questão, por favor, comente sugerindo outras resoluções.

6 Solução de escrita: Pesova

Interesses / Assunto: Fernando __: Poeta e escritor português famoso Fernando Bezova, novembro de 1935) a Poeta, escritor E provérbio português. Ele é considerado um dos maiores poetas da linguagem português, Por seu valor, ele se compara a 62 ‘(8.018 palavras) – 18:19, 22 de junho de 2021

