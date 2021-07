Dados como outubro-outubro. Medo do desconhecido Cor – Corriere.it

de Margarita de Pac

Diretor de Pneumologia da Jemelie em Roma: O país investiu pesadamente na campanha de vacinação. O passe verde obrigatório é justo e legal: é para o benefício da comunidade. “

“O Certificado verde Ser usado. A Itália investiu muitos recursos e investiu com sucesso em um Campanha de vacinas Inédito: É uma pena não explorar uma ferramenta tão preciosa., Recomenda a adoção do Passaporte Luca Richeldi, especialista em pulmão em Camélia.

A polêmica em torno do green card não leva em consideração a epidemia? “As infecções estão aumentando. Em outubro passado, não estávamos longe dos casos em que as vacinas ainda não haviam chegado: em outubro de 2020 eram 60 casos por 100 mil pessoas, e hoje já ultrapassamos os 30”.

Ele está com medo? Tenho medo de quem não pode ou não quer ser vacinado com a Vacc. Devemos esperar infecção em 15% das pessoas com mais de 60 anos, que não receberam nem uma única dose. Se forem infectados, morrerão e ficarão gravemente doentes, exatamente como há um ano. É assim que a maioria das mortes se acumula.

Por idade, uma em cada quatro pessoas com menos de 60 anos pode ser considerada imunocomprometida. “Eles precisam fazer isso porque apoiam o ciclo do vírus e aumentam a probabilidade de infectar indivíduos vulneráveis: considero isso uma injustiça social”.

Você se estressa muito quando se trata de atrasos na manutenção da casa. Por quê? E pode acontecer que as unidades médicas e de terapia intensiva não tenham mais problemas, enquanto o sistema de atenção domiciliar não esteja se adaptando à situação. Criamos novos leitos de terapia intensiva e hospitais dedicados à enseada. No entanto, esquecemos os tratamentos nesta área: o que significa é que os doentes têm oportunidade de serem acompanhados nas suas casas, para que não venham ao hospital e, portanto, não ocupem espaço e recursos para outros sintomas . ”

Depois de receber o Kovit, o que você recomenda para quem deseja retomar as atividades esportivas como mergulho, escalada, maratona, ciclismo?

“As pessoas que apresentam covitica com febre, tosse e dispneia não são admitidas no hospital e, além disso, as pessoas com pneumonia devem ter certeza de que sua função respiratória foi restaurada. Eles podem ter uma doença pulmonar que não notam ao realizar atividades diárias.”