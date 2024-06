Conselho da União Europeia, tarefas-chave na agenda. Marfim: ‘Não há resultado sem melão’ – Notícias

O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, diz que “os melhores empregos não podem ser decididos sem Meloni”, entre o PPE e os mediadores do acordo após a chegada ao Conselho Europeu, atribuíram a tensão dos últimos dias com o primeiro-ministro italiano a um “mal-entendido”. Chanceler alemão Olavo Scholes No entanto, na UE, Roma, Budapeste e Bratislava não são os únicos países que apoiam o acordo, sublinha que «todos os 27 Estados-membros são importantes». Encurtada Victor Orbán: ‘Acordo vergonhoso’. «Os eleitores europeus foram enganados. O Partido Popular Europeu formou uma coligação de mentiras com a esquerda e os liberais», escreveu o primeiro-ministro húngaro. Ministro estrangeiro Antonio Tajani, do PPE, e a posição da Itália ainda está indecisa, apelando a um acordo com os conservadores de Meloni, e não com os Verdes. O PPE em Itália está no governo e temos de ter isso em conta quando falamos de relações com o terceiro partido, o governo’, disse Tajani no final da cimeira do PPE antes do Conselho Europeu.

“o que está acontecendo” “Cheiro de revolução” nas nomeações para a UE. Matteo Salvini, presidente da liga, contou isso a Trito e Rovesio na Leitura 4. “Milhões de europeus votaram” e “pediram para mudar a Europa. Liga e em nome da Itália que não deixaremos que pessoas desrespeitosas e arrogantes passem por eles.”

Orbán, entretanto, ainda não levantou o seu veto ao financiamento Ajuda militar à Ucrânia, equivalente a 6,6 mil milhões de euros (1,6 mil milhões de pagamentos em atraso a alguns Estados-Membros e 5 mil milhões de novos pagamentos em 2024). Isto foi relatado à ANSA por várias fontes diplomáticas. Budapeste recebeu uma isenção, tal como a NATO – mas, segundo o conselheiro de Orbán, as negociações ainda estão “em curso”. Actualmente não é claro se será alcançado um acordo sobre o terrorismo antes do final do Conselho Europeu ou se as negociações continuarão.

O foco está na cimeira da UE que começou em Bruxelas Decidir sobre as nomeações para os cargos europeus mais elevados para os próximos cinco anos. Um plano elaborado por negociadores do Partido Popular, Socialistas e Liberais para entregar Ursula van der Leyen como membro do PPE – com um segundo mandato – à frente da Comissão Europeia está na mesa dos líderes. A nomeação de Van der Leyen fazia parte de um pacote que incluía a escolha do socialista e antigo primeiro-ministro português Antonio Costa para a presidência do Conselho Europeu e do primeiro-ministro liberal da Estónia, Kaja Kallas, para o cargo de alto representante da UE no estrangeiro. Política e Segurança.

Há grandes expectativas quanto à posição que o pacote irá assumir, com a Primeira-Ministra Georgia Meloni a criticar abertamente a forma como os três nomeados foram nomeados durante o seu discurso de ontem no Parlamento.

“Espero que haja um acordo hoje. Um acordo hoje dar-nos-ia a oportunidade de votar em Estrasburgo, em Julho. Devo lembrar que, ao contrário de outros anos, há apenas uma sessão em Estrasburgo em julho”. Falando aos repórteres à margem da cimeira da UE em curso em Bruxelas, a Presidente da Câmara Europeia, Roberta Metzola, disse: “A agenda da sessão de Estrasburgo será decidida no dia 11 de Julho, o que é normal. Se fosse um ano eleitoral, realizaríamos duas sessões, mas como as eleições eram em Junho, haveria apenas uma sessão dedicada à eleição do Presidente da União Europeia. “Comissão”, disse Metzola quando questionado se o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, poderia estar em Estrasburgo para apresentar o plano do presidente húngaro.

“A França e a Itália disputam uma posição de liderança na economia da próxima Comissão Europeia, uma luta exacerbada pela animosidade pessoal entre os dois líderes.” O Financial Times relata isso. “O presidente francês Emmanuel Macron e a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni estão em desacordo enquanto disputam o mesmo prémio: o poderoso vice-presidente da comissão responsável pela política comercial, concorrência e política industrial”, escreve o jornal.

“As autoridades italianas listaram o comércio e a concorrência como áreas de interesse – áreas de competência exclusiva de Bruxelas – bem como o orçamento geral e a indústria do bloco. Estas são basicamente as mesmas áreas que a França. De acordo com a embaixada informada sobre as negociações, a França tem o poder de controlar as alavancas políticas e financeiras para implementar a política de defesa Interessado num papel de alto nível na Comissão, van der Leyen, uma prioridade crescente da UE, prometeu criar um posto dedicado que poderia fazer parte da indústria. estratégia controlada por este posto”, lemos mais adiante.

Giorgia Meloni “não está excluída” das nomeações da UE e “devemos garantir que a Itália esteja bem representada na nova Comissão Europeia e fora dela”. O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, disse isto na reunião do Conselho Europeu. “Uma vez em cinco anos” os vinte e sete líderes “representam principalmente partidos políticos, enquanto em cinco anos representamos os nossos países”, explicou Rutte, acrescentando que “o ECR não está envolvido nesta negociação porque muitas das “maiorias” da coligação , “pessoas, liberais e conservadores socialistas pensam que não podem”.

“Os eleitores europeus foram enganados. O Partido Popular Europeu formou uma coligação de mentiras com a esquerda e os liberais. Não apoiamos este acordo vergonhoso!” O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, escreveu isto em X.

“A esperança clara é que possam contar com uma maioria no Parlamento” no acordo alcançado entre os três grupos políticos, o PPE, o S&D e o Renew, entre os três nomes para as cimeiras europeias. “O acordo alcançado entre as famílias destas três partes é apenas uma posição, que discutiremos cuidadosamente e de forma justa com os nossos bons amigos na Europa”. “Todos os 27 são igualmente importantes. O Conselho Europeu e os Estados-membros devem apresentar sabiamente um plano que possa confiar na maioria do parlamento.” O anúncio foi feito pelo presidente alemão, Olaf Scholz, que visitou a cimeira da União Europeia em Bruxelas.

As negociações entre os três principais grupos do Conselho Europeu ajudam “apenas a facilitar o processo aqui”, mas “a tomada de decisões durante a reunião do Conselho Europeu cabe a Maloney e aos outros líderes. O único propósito e a única razão pela qual preparámos Esta posição comum visa facilitar o processo, e sem o primeiro-ministro Maloney não há fim, disse o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, quando chegou à cimeira dos líderes europeus.

“Uma coisa é certa: ninguém respeita mais a primeira-ministra Giorgia Meloni do que eu. Isto é um mal-entendido: por vezes são necessárias plataformas políticas para simplificar o processo”, disse o primeiro-ministro polaco. A nomeação dos líderes da UE será discutida.

“Ainda não há decisão sobre o referendo da Itália” Altos cargos na UE, “negociações ainda não iniciadas”. O vice-primeiro-ministro Antonio Tajani fez o anúncio durante uma visita à pré-cimeira do PPE.

“A minha inclinação é positiva, sem qualquer abertura ao Partido Verde. Estou definitivamente muito confuso sobre o mandato de 5 anos como presidente do Conselho Europeu”, acrescentou Tajani sobre a quota socialista.

“A Itália é um país do G7, é um país líder na União Europeia. Agradeço muito todas as contribuições do governo italiano sob a liderança de Antonio Tajani e Giorgia Meloni, por isso considero-as fundamentais para a União Europeia” um “processo inclusivo” nas nomeações para a UE que “também leva em conta os interesses italianos”. Manfred Weber, presidente do Partido Popular Europeu, disse isto durante uma visita à pré-cimeira do PPE.

“Não se mova muito rápido, a política pode trazer surpresas.” Foi o que disse o Primeiro-Ministro da Estónia, Kaja Kallas, quando questionado se foi nomeado Alto Representante da UE. “Na Estónia temos um ditado: não venda uma pele de urso antes de atirar nela, e eu certamente não faria isso”, acrescentou.

